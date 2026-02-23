“Nunca me había encontrado con algo así”: El relato de una turista tras ola de violencia en México

La mujer estadounidense visitaba al país vecino cuando tuvo lugar el operativo masivo que terminó con la detención de "El Mencho", líder de Jalisco Nueva Generación.

(CNN) – Una mujer estadounidense de California que estaba de visita en México le dijo a CNN que estuvo separada temporalmente de su hijo y se preguntó de dónde vendría su próxima comida en medio de los disturbios en el país.

Priscilla, cuyo apellido CNN no revela por razones de seguridad, llegó a la ciudad de Tepic el sábado. Su hijo adolescente pasó la noche en casa de un primo cercano, a unos 20 minutos de su hotel.

Debido a múltiples advertencias de quedarse en casa, no pudo llegar hasta su hijo, pero dijo que estaba a salvo.

“He venido a México toda mi vida, desde que era niña, y nunca me había encontrado con algo así”, dijo a CNN.

Vio varios vehículos incendiados por presuntos miembros del cártel en las cercanías. Las calles se vaciaron más tarde, y solo se oía el ruido de las ambulancias.

Presidenta llama a la calma

La presidenta de México, Claudia Scheinbaum, llamó a la población a mantenerse informada sobre el desarrollo de los eventos y a mantener la calma, luego de la ola de violencia que se vivió en el país tras la muerte de Nemesio “El Mencho” Oseguera, quien fuera líder del cartel Jalisco Nueva Generación.

