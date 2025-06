Descubren nueva especie de dinosaurio que sería del mismo tamaño que un labrador: Vivió hace 150 millones de años

“Estos diminutos dinosaurios herbívoros son bastante raros de encontrar”, dijo a CNN el profesor Paul Barrett, investigador del Museo de Historia Natural de Londres y codirector del estudio.

(CNN) — Científicos han descubierto una nueva especie de dinosaurio: uno del tamaño de un perro que vagó por lo que hoy es Estados Unidos hace unos 150 millones de años, junto a dinosaurios conocidos como el estegosaurio y el diplodocus.

El Enigmacursor mollyborthwickae, como lo bautizaron los investigadores, tenía aproximadamente el mismo tamaño que un labrador retriever, con una cola que constituía aproximadamente la mitad de su longitud, según un estudio publicado el miércoles en la Royal Society Open Science.

Aunque muchos de sus huesos fueron desenterrados en la Formación Morrison en Colorado entre 2021 y 2022, faltaban su cráneo y partes de su columna vertebral, lo que deja a los científicos con incertidumbre sobre su longitud exacta.

El esqueleto se exhibirá en el Museo de Historia Natural a partir del 26 de junio.

“Estos diminutos dinosaurios herbívoros son bastante raros de encontrar”, dijo a CNN el profesor Paul Barrett, investigador del Museo de Historia Natural de Londres y codirector del estudio.

“Encontrar un esqueleto prácticamente completo en lugar de solo unos pocos fragmentos de huesos no es común, por lo que son poco conocidos”.

Este dinosaurio era de complexión ligera y pesaba aproximadamente lo mismo que un collie, explicó Barrett. Era herbívoro y habría caminado sobre sus largas patas traseras, lo que sugiere que era un corredor veloz, lo que le permitía escapar rápidamente de los depredadores, añadió Barrett.

Él y su colega, Susannah Maidment, comenzaron a investigar este espécimen después de que una galería de arte de Londres, que exhibía el dinosaurio, los contactara.

Finalmente, lograron colaborar con la galería para encontrar un donante que pudiera ayudar a traer el esqueleto al museo. El nombre de la especie honra a la donante, Molly Borthwick, mientras que el nombre del género, en latín, significa “corredor misterioso”.

Tras examinar cuidadosamente los huesos, Maidment y Barrett concluyeron que este espécimen poseía características únicas, a diferencia de cualquier otra especie conocida previamente. En particular, su fémur era particularmente distintivo, con inserciones musculares diferentes a las de otros dinosaurios, explicó Barrett.

Está estrechamente emparentado con el Yandusaurus hongheenis, un dinosaurio de tres metros de largo hallado en China. Esto sugiere que la especie tenía una amplia distribución, aseguró, y planteó la hipótesis de que simplemente no se han encontrado otros fósiles de esta especie.

Los científicos creen que este espécimen aún no estaba completamente desarrollado, debido a que algunas de sus vértebras aún no se habían fusionado, pero debido a la forma en que se preparó el fósil antes de su llegada al Museo de Historia Natural, no pueden estar seguros.

Tampoco está claro cómo murió el dinosaurio, ya que no hay signos evidentes de enfermedad o lesión en sus huesos.

Se desentierran o identifican nuevas especies de dinosaurios con relativa frecuencia, aproximadamente una vez por semana, indicó Barrett.

Pero encontrar dinosaurios pequeños como este es mucho más raro, en parte porque los buscadores de fósiles que buscan dinosaurios más grandes e impresionantes los pasan por alto, y en parte porque los esqueletos más pequeños son más propensos a ser destrozados por depredadores y carroñeros.

Encontrar estos dinosaurios más pequeños, que a menudo se dejan enterrados, “nos da una idea más completa de cómo eran esos ecosistemas”, comentó Barrett.