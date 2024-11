Elecciones EE.UU: Nueva amenaza de bomba obliga a evacuar edificio en estado clave

El edificio de votación tuvo que ser revisado por perros para descartar la presencia de cualquier elemento peligroso. Pennsylvania es justo uno de los siete estados clave por donde puede pasar la definición de la elección presidencial.

(CNN) – Una amenaza de bomba provocó la evacuación de un edificio gubernamental en West Chester, Pensilvania, donde se encuentran los servicios de votación, dijo un funcionario electoral el martes por la noche.

“Hubo una amenaza de bomba en el Centro de Servicios Gubernamentales en West Chester, PA”, publicó Josh Maxwell, presidente de la Junta Electoral del Condado de Chester, en la plataforma de redes sociales X. “Los Servicios para Votantes se encuentran allí, y las boletas en persona se entregan después de las 8 pm. Las boletas por correo se revisan y tabulan en un lugar diferente”.

El edificio está siendo revisado actualmente por perros y volverá a estar en servicio en breve si no se encuentra nada, dijo Maxwell en otra publicación.

Es solo una de una serie de amenazas de bomba reportadas en varios estados clave el día de las elecciones. Georgia y Arizona también han informado amenazas de bomba no creíbles, y los funcionarios allí dicen que sospechan que las amenazas se originaron en Rusia.

Matt Smitreski, un residente de West Chester de 33 años, le dijo a CNN que llegó al edificio de servicios para votantes tarde en el día para evitar las filas, pero fue rechazado temporalmente.

“Había muchos grupos de personas afuera. No pensé en nada, así que simplemente caminé hacia el frente del edificio”, dijo Smitreski. “El personal de seguridad me dijo que no podía entrar debido a una amenaza de bomba y que me quedara en el lugar para poder volver y votar”.