“No volveré nunca más”: Jimmy Kimmel revela cómo se enteró que lo sacarían del aire

"Recibí una llamada. Era de ABC. Dijeron que querían hablar conmigo", relató el presentador.

(CNN) – Cuando los ejecutivos de ABC le dijeron a Jimmy Kimmel el mes pasado que su programa iba a ser retirado del aire, la audiencia del programa nocturno estaba sentada, un chef invitado ya había comenzado a preparar la comida, el invitado musical había realizado un acto de calentamiento y Kimmel estaba en el baño.

“Eran como las 3:00; grabamos nuestro programa a las 4:30”, le contó Kimmel a Stephen Colbert en un episodio de “The Late Show” el martes. “Estaba en mi oficina, escribiendo como siempre. Recibí una llamada. Era de ABC. Dijeron que querían hablar conmigo. Es inusual: que yo supiera, ni siquiera sabían que estaba haciendo un programa antes de esto”.

Kimmel dijo que tenía cinco escritores en su oficina en ese momento y que el único lugar privado donde podía atender la llamada era el baño.

“Así que fui al baño y hablé por teléfono con los ejecutivos de ABC. Me dijeron: ‘Oye, queremos bajar la temperatura. Nos preocupa lo que vayas a decir esta noche, y decidimos que la mejor opción es sacar el programa del aire‘”.

El público abucheó y Kimmel bromeó: “Eso fue lo que dije: comencé a abuchear”.

Dije: ‘No me parece buena idea’, y me respondieron: ‘Bueno, a nosotros nos parece buena idea’. Luego hubo una votación, y perdí la votación.

Kimmel comentó que llamó a algunos de los productores ejecutivos del programa a su oficina para compartirles la noticia y se puso pálido. “Pensé: Ya está. Se acabó, se acabó. Pensé: “No volveré nunca más al aire”.

Añadió que el programa tuvo que enviar a casa al público sentado. Las albóndigas y la polenta que el chef Christian Petroni había estado cocinando antes de la grabación se desperdiciaron. Sin embargo, el futuro invitado musical Howard Jones grabó una canción para un próximo episodio: “Things Can Only Get Better”, lo cual Kimmel reconoció como irónico.

ABC suspendió el programa de Kimmel a mediados de septiembre durante unos días tras un polémico monólogo que mencionaba al presunto asesino de Charlie Kirk y la reacción de la derecha ante el asesinato de Kirk.

Dos días después, el presidente de la FCC, Brendan Carr, en un podcast conservador, amenazó con retirar las licencias de transmisión de las afiliadas de ABC como respuesta.

Posteriormente, Nexstar, el grupo de emisoras que emite “Jimmy Kimmel Live!”, en aproximadamente dos docenas de mercados, anunció que no emitiría el programa. Otra afiliada, Sinclair, hizo lo mismo. Horas después, Kimmel atendió la llamada de los ejecutivos de ABC en el baño.

Kimmel regresó al aire el martes siguiente con un monólogo emotivo y mega ratings.

Colbert no pudo pronunciar la línea

Colbert, quien también apareció como invitado en la grabación de “Jimmy Kimmel Live” en Brooklyn el martes, expresó que podía empatizar con Kimmel.

La estrella de CBS comentó que los ejecutivos habían tomado la decisión de terminar su programa mientras Colbert estaba de vacaciones. Su mánager, James Dixon, con quien comparte pareja, esperó a que Colbert regresara para darle la noticia.

Al relatar su deseo de informar a su público sobre la noticia de inmediato, a pesar de que “The Late Show” se emitirá hasta la primavera de 2026, Colbert le contó a Kimmel que, al final del siguiente programa, pidió a su público que permaneciera en sus asientos durante un segmento más.

Pero tuvo dificultades para pronunciar sus diálogos y los falló dos veces.

“Estaba muy nervioso por hacerlo bien, porque no había nada en el apuntador. Simplemente improvisaba”, dijo Colbert. “Empezaron a decir: ‘Vamos, Stephen, tú puedes’, porque siempre me equivocaba en la frase que les decía lo que estaba pasando. Y luego llegué a la frase que realmente les decía lo que estaba pasando, y no se rieron”.

Aunque el propietario de CBS, Paramount, dijo que la cancelación de “The Late Show” fue estrictamente una decisión comercial, muchos críticos de los medios, y Kimmel, cuestionaron esa lógica, y algunos han dicho que probablemente fue una decisión política para apaciguar a la administración Trump que necesitaba aprobar la fusión de Paramount con Skydance.

Tanto Colbert como Kimmel han sido críticos frecuentes y descarados del presidente Donald Trump y su administración. Trump celebró públicamente la cancelación de Colbert, afirmando en redes sociales que Kimmel y Seth Meyers, de NBC, eran los “siguientes”. Trump volvió a celebrar la salida de Kimmel del aire, pero criticó —y amenazó— a ABC cuando lo reincorporó.

Meyers apareció en el programa de Kimmel el martes, y los tres presentadores posaron para una foto publicada en Instagram. Kimmel añadió: “¡Hola Donald!”.

Kimmel bromeó con Colbert diciendo que la grabación del martes era “el programa que la FCC no quiere que veas”.

Presentó a Colbert como “el presentador de programas de entrevistas nocturnas ganador de un Emmy que, gracias a la administración Trump, ahora está disponible por tiempo limitado”.

Y bromeó diciendo que se sentía “muy honrado de estar aquí con mi compañero, el perdedor de la noche sin talento“. En cuanto a la razón para invitar a Colbert a su programa: “Pensamos que sería una forma divertida de volver loco al presidente”.