“No puedo, con la conciencia tranquila, apoyar la guerra en Irán”: Renuncia un alto funcionario de inteligencia de EE.UU.

Joe Kent era un firme partidario de Trump y del movimiento MAGA y su dimisión marca la primera salida de alto perfil del segundo mandato del presidente estadounidense por una cuestión política de gran relevancia.

(CNN) – Un alto funcionario de inteligencia estadounidense, nombrado por el presidente Donald Trump, anunció abruptamente este martes que abandona su cargo, citando sus reparos respecto a la guerra con Irán.

“Tras mucha reflexión, he decidido dimitir de mi puesto como director del Centro Nacional de Contraterrorismo, con efecto a partir de hoy”, escribió Joe Kent en una publicación en X.

“No puedo, con la conciencia tranquila, apoyar la guerra en curso en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y de su poderoso ‘lobby’ en Estados Unidos”, añadió Kent en la carta de dimisión que adjuntó a la publicación.

Kent era un firme partidario de Trump y del movimiento MAGA y su dimisión marca la primera salida de alto perfil del segundo mandato del presidente por una cuestión política de gran relevancia. Algunos legisladores y expertos han planteado dudas sobre la información de inteligencia que el presidente utilizó para justificar la guerra, y la partida de un funcionario clave de inteligencia intensificará el escrutinio sobre los argumentos de la Casa Blanca.

Un alto funcionario estadounidense confirmó la renuncia de Kent.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, emitió un extenso comunicado con el fin de desacreditar a Kent después de que se publicara su carta de renuncia.

Trump, afirmó Leavitt en una publicación en X, “contaba con pruebas sólidas y contundentes de que Irán iba a atacar primero a Estados Unidos”. La secretaria de Prensa añadió que dichas pruebas “se recopilaron a partir de numerosas fuentes y factores”.

Tras la oleada inicial de ataques contra Irán, Trump aludió a una “amenaza inminente” para Estados Unidos, y los funcionarios de su Gobierno afirmaron que EE.UU. actuó en respuesta a posibles ataques preventivos por parte de Irán contra las fuerzas desplegadas en la región; unas afirmaciones que fueron contradichas en las sesiones informativas del Pentágono ante el Capitolio, donde los funcionarios de Defensa señalaron que Irán no tenía planes de atacar a menos que fuera atacado primero.

Joe Kent, director del Centro Nacional de Contraterrorismo, testifica durante la audiencia de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el 11 de diciembre de 2025. Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc./Getty Images/Archivo

Kent culpó a los funcionarios israelíes y a los medios de comunicación por engañar a Trump respecto a la amenaza que representa Irán.

“Esta cámara de eco se utilizó para engañarlo y hacerle creer que Irán representaba una amenaza inminente para Estados Unidos y que, si atacaba ahora, existía un camino claro hacia la victoria”, escribió en su carta de renuncia. “Esto fue una mentira y constituye la misma táctica que utilizaron los israelíes para arrastrarnos a la desastrosa guerra de Iraq, que costó a nuestra nación las vidas de miles de nuestros mejores hombres y mujeres. No podemos volver a cometer este error”.

La guerra con Irán y la estrecha alianza de Estados Unidos con Israel han dividido al movimiento MAGA. Algunas figuras destacadas del movimiento, incluidas Megyn Kelly y Tucker Carlson, han criticado a la administración Trump en ambos aspectos. El sector crítico también incluye voces influyentes del mundo de los podcasts, como Joe Rogan, Theo Von y Tim Dillon, a quienes se les atribuyó haber contribuido a impulsar la victoria de Trump en 2024, pero que desde entonces han adoptado una postura más crítica hacia el presidente debido a su política exterior y a otras cuestiones.

Sin embargo, las encuestas muestran que la mayoría de los republicanos de base respaldan el esfuerzo bélico. Un sondeo de NBC News, realizado tras el inicio del conflicto, reveló que el 77 % de los republicanos —y el 90 % de aquellos que se autodenominan republicanos MAGA— apoyaban los ataques contra Irán. La misma encuesta halló que el 69 % de los republicanos afirmaba que sus simpatías se inclinaban más hacia los israelíes que hacia los palestinos, aunque también reveló que el porcentaje de republicanos con una visión positiva de Israel se situaba en el 54 %, una cifra inferior al 63 %, registrada en 2023.

El demócrata de mayor rango en la Comisión Selecta de Inteligencia del Senado, Mark Warner, emitió un comunicado en el que criticaba a Kent, pero respaldaba el razonamiento detrás de su renuncia.

“Discrepo firmemente de muchas de las posturas que él ha defendido a lo largo de los años, particularmente de aquellas que presentan el riesgo de politizar a nuestra Comunidad de Inteligencia”, declaró Warner. “Pero, en este punto, tiene razón: no existía ninguna prueba creíble de una amenaza inminente por parte de Irán que justificara precipitar a Estados Unidos hacia otra guerra por elección en Medio Oriente”.

Kent ocupaba un puesto clave en el ámbito de la inteligencia

Kent abandona un cargo crucial en una organización encargada de monitorear la inteligencia relacionada con organizaciones terroristas de larga data en Medio Oriente, así como con carteles de la droga y pandillas internacionales. Antes de asumir este puesto, se desempeñó como asesor principal de la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard.

Kent obtuvo su alto cargo, en parte, por ser un firme defensor de las teorías conspirativas de Trump sobre las elecciones de 2020. Sin embargo, la propensión de Kent hacia las conspiraciones provocó enfrentamientos con otros funcionarios de la administración desde que asumió el cargo.

El año pasado, Kent recibió una reprimenda por parte del director del FBI, Kash Patel, y de otros funcionarios del Departamento de Justicia después de que intentara acceder a los sistemas del FBI para investigar el asesinato de Charlie Kirk, persiguiendo la hipótesis de que podría haber habido participación extranjera en el crimen, según personas informadas sobre las discusiones.

Patel y otros funcionarios expresaron su preocupación de que el acceso a las pruebas del FBI pudiera perjudicar el proceso judicial contra Tyler Robinson —el hombre de Utah acusado de la muerte de Kirk—, según indicaron las fuentes informadas.

Kent posee una amplia experiencia en contrainteligencia y en el ámbito militar: sirvió en 11 misiones de combate a lo largo de una carrera de 20 años en el Ejército antes de retirarse para convertirse en agente de la CIA; además, cuenta con la experiencia personal de ser un “cónyuge Estrella Dorada” (Gold Star spouse). Su primera esposa, Shannon, murió en 2019 durante un atentado suicida en Siria mientras se desempeñaba como criptóloga de la Marina.

Las conexiones del pasado de Kent con figuras de la ultraderecha

Kent presentó una candidatura infructuosa al Congreso en 2022. Durante esa campaña, sus vínculos pasados ​​con figuras de la ultraderecha se convirtieron en un tema central de debate.

Kent tuvo que desmarcarse reiteradamente de sus interacciones pasadas con el simpatizante nazi Greyson Arnold y con el negacionista del Holocausto Nick Fuentes, tal como ha informado anteriormente el equipo de investigación KFile de CNN. En aquel momento, Kent declaró que no conocía a Fuentes y, posteriormente, afirmó que no deseaba recibir su respaldo.

Durante su audiencia de confirmación, Kent enfrentó críticas por parte de legisladores demócratas que señalaron dichas asociaciones pasadas.

La senadora Patty Murray, demócrata por el estado de Washington, lo describió en aquel entonces como un “teórico de la conspiración que profesa ideas supremacistas blancas y que es, a todas luces, inepto para desempeñar este importante cargo en prácticamente todos los sentidos imaginables”. Finalmente, fue confirmado en el Senado mediante una votación de 52 a 44.

La justificación de Trump para atacar al régimen iraní ha oscilado drásticamente: desde proteger a los manifestantes que protestaron en las calles de Irán en enero, hasta defender a Estados Unidos del riesgo de que Irán desarrolle armas nucleares y de largo alcance, pasando por la eliminación de un régimen que lleva décadas respaldando a grupos terroristas que matan a estadounidenses. Trump ha instado al pueblo iraní a tomar el control de su país, aun cuando altos funcionarios afirman que la guerra no tiene por objetivo un cambio de régimen.