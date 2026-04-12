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“No hay otra sociedad en el mundo que esté mejor preparada para la democracia”: Machado dice que los venezolanos están listos para elecciones

Por CNN Chile

12.04.2026 / 17:19

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La líder opositora venezolana sostuvo que existe una organización política lista para impulsar cambios y reiteró su intención de regresar al país en el corto plazo.

(EFE) — Durante una actividad virtual convocada por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, señaló que la ciudadanía está en condiciones de enfrentar un nuevo proceso electoral orientado a una transición política.

En la instancia, la exdiputada afirmó: “Hoy estamos listos para avanzar porque no hay otra sociedad en el mundo que esté mejor preparada para la democracia y para una genuina y completa transición que la sociedad venezolana”.

En su intervención, también indicó que existe una conducción política cohesionada y en condiciones de actuar. Según expresó, dicha estructura está preparada para “hacer lo que toca”, aunque no entregó detalles adicionales sobre las acciones a seguir.

Machado además sostuvo que el Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez enfrenta presiones que lo llevarían a desmantelar mecanismos vinculados a prácticas irregulares.

En ese contexto, aseguró que la actual administración “está siendo obligada a desmontar sus propias estructuras de represión, corrupción, de crimen“.

Previo a su participación, la coalición opositora dio a conocer un plan que contempla la realización de “elecciones libres”, lo que incluye la renovación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral y el desarrollo de un proceso de transición institucional.

Sobre este último punto, el secretario general de la PUD, Roberto Enríquez, explicó que la propuesta considera tres etapas: estabilización, recuperación económica y reconciliación, junto con la posterior convocatoria a elecciones.

Finalmente, Machado reiteró su intención de retornar al país en el corto plazo. “Muy pronto” volverá a Venezuela, afirmó, con el objetivo de recorrer el territorio nacional, tras haber salido en diciembre para recibir el Nobel de la Paz en Noruega, luego de permanecer un año en la clandestinidad.

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