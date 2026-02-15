“No hay ningún tipo de vergüenza” y “es un espectáculo circense”: La respuesta de Obama a polémico video publicado por Trump

La publicación, que generó un fuerte rechazo en todo el espectro político, también promovía teorías sobre el fraude electoral en las elecciones de 2020.

“No hay ningún tipo de vergüenza”. Así respondió el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, luego de que le preguntaran sobre la polémica generada por un video publicado en la cuenta de Truth Social de Donald Trump, en el cual él y su esposa, Michelle, fueron representados de manera despectiva como monos.

La publicación, que data del 5 de febrero, provocó fuerte rechazo político.

El video publicado por Trump

En el video en cuestión también promovía teorías infundadas sobre el supuesto fraude electoral que habría llevado a la derrota de Trump en 2020

La Casa Blanca inicialmente calificó la indignación como “falsa”, aunque más tarde aclaró que se trató de un error de un miembro del personal, retirando finalmente la publicación, según consignó Deutsche Welle.

¿Qué dijo Barack Obama sobre el polémico video?

Durante una entrevista con el podcaster político Brian Tyler Cohen, Obama expresó su preocupación por el deterioro del discurso público en la política estadounidense.

El primer presidente negro de Estados Unidos además hizo énfasis en cómo el discurso político ha perdido toda referencia a la decencia y el respeto.

“Lo que vemos hoy es un espectáculo circense en las redes sociales y en la televisión. Y parece que no hay ningún tipo de vergüenza en quienes, antes, se esperaba que mantuvieran cierta corrección y respeto por el cargo”, señaló.

El expresidente también anticipó que este tipo de mensajes polarizantes podrían tener un impacto negativo en los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato.

“La respuesta final vendrá del pueblo estadounidense”, puntualizó.