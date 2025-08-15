Mundo ajedrez

Con información de CNN

Niña británica de 10 años hace historia al vencer a un gran maestro de ajedrez

Por CNN Chile

15.08.2025 / 15:12

Bodhana Sivanandan, de Londres, se convirtió en la jugadora más joven en derrotar a un gran maestro al vencer a Pete Wells en el Campeonato Británico de Ajedrez 2025, superando el récord anterior de Carissa Yip y alcanzando el título de maestra internacional femenina.

(CNN) Una niña británica de 10 años ha hecho historia en el ajedrez al convertirse en la jugadora más joven en vencer a un gran maestro.

Bodhana Sivanandan, del noroeste de Londres, derrotó al gran maestro Pete Wells, de 60 años, en la ronda final del Campeonato Británico de Ajedrez 2025 en Liverpool el domingo.

Con 10 años, cinco meses y tres días, Sivanandan rompió el récord establecido por la estadounidense Carissa Yip, que tenía 10 años, 11 meses y 20 días cuando derrotó a un gran maestro en 2019, según la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

Sivanandan ahora ha obtenido el estatus de maestra internacional femenina, un nivel por debajo del título de gran maestra, exclusivo para mujeres; el título más alto en ajedrez es gran maestro, propiedad de figuras como el actual campeón mundial de ajedrez Gukesh Dommaraju y el número uno del mundo Magnus Carlsen.

Su padre le dijo a la BBC en 2024 que “nadie en absoluto” en su familia había sobresalido anteriormente en ajedrez.

Sivanandan dijo que comenzó a practicar este deporte durante la pandemia de Covid cuando tenía cinco años, después de que uno de los amigos de su padre les regalara algunos juguetes y libros.

“En una de las bolsas vi un tablero de ajedrez y me interesaron las piezas”, dijo a la BBC.

Quería usar las piezas como juguetes. En cambio, mi papá me dijo que podía jugar, y así empecé.

