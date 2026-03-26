Nicolás Zepeda deberá pagar más de $100 millones a la familia de Narumi tras ser condenado a cadena perpetua

A 10 años de la desaparición de la joven japonesa, la justicia francesa determinó que Zepeda actuó con premeditación y lo sentenció a 30 años de cárcel.

En el tercer juicio contra Nicolás Zepeda, el Tribunal de lo Penal del Ródano, Francia, declaró culpable al chileno y lo condenó a cadena perpetua por el homicidio de su expareja, Narumi Kurosaki.

El tribunal determinó que Zepeda actuó con premeditación, con base en que el acusado reveló durante la audiencia que viajó a Besanzón para ver a la joven y desmintió su testimonio anterior, en el que aseguraba que había ido a Francia para estudiar en la universidad.

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¿Cuánto deberá pagarle Zepeda a la familia de Narumi Kurosaki?

Adicionalmente a su condena, se ordenó que deberá pagar indemnizaciones a la familia y a la expareja de la víctima, fijadas por los jueces en un total de $111.968.850.

El chileno deberá indemnizar a la madre de la japonesa con $53.318.500 (50.000 euros), a sus hermanas con $31.991.100 (30.000 euros), a su padre con $21.327.400 (20.000 euros) y al exnovio de Narumi, Arthur del Piccolo, con $5.331.850.