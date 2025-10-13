Nicolás Maduro tacha de “bruja demoníaca” a María Corina Machado tras ser premiada con el Nobel de la Paz

Por su parte, la líder opositora sostuvo durante una entrevista que el mandatario venezolano “tiene los días contados”.

Este domingo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó “bruja demoníaca” a la líder opositora María Corina Machado, dos después de que se anunciara su premio Nobel de la Paz.

El Comité Nobel noruego anunció el viernes que Machado es la ganadora del galardón “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Si bien no la nombró directamente y no se pronunció sobre el premio, sostuvo que “un 90% de la población repudia a la bruja demoníaca de la sayona”, siendo “la sayona” un término usado por el gobierno para referirse a Machado, en alusión a un ánima del folklore venezolano que, como la dirigente, tiene tez blanca y cabello negro y liso.

“Nosotros queremos paz, pero paz con libertad, con soberanía, con independencia, dignidad e igualdad; no la paz de los imperios”, agregó el mandatario durante un acto a propósito del “Día de la Resistencia Indígena”, fecha que recuerda las luchas iniciadas en 1492 por los pueblos indígenas luego de Cristóbal Colón llegara a América.​

Machado a Maduro: “Tiene los días contados”

María Corina Machado afirmó este domingo que el presidente Maduro “tiene los días contados”, en una entrevista publicada en el diario argentino La Nación, tras dedicar a sus connacionales el Nobel de la Paz 2025.

Machado aseguró que haber recibido el galardón “tiene un impacto muy importante tanto en los venezolanos como en el propio régimen, que se da cuenta que el mundo entero legitima su lucha y que Maduro está absolutamente aislado y tiene los días contados”.

La líder opositora, que permanece hace más de un año en la clandestinidad, relató cómo vivió el momento de que se enteró que era la ganadora: “La verdad es que lo que estamos viviendo es tan intenso en Venezuela que nunca me imaginé que podía estar pasando algo de esta magnitud. Y creo que todavía no lo he procesado”.