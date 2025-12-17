Mundo Venezuela

Nicolás Maduro asegura que “seguirá el comercio para allá y para acá de nuestro petróleo”, pese a bloqueo de Trump

Por CNN Chile

17.12.2025 / 21:33

Los dichos surgen a propósito de los dichos del mandatario estadounidense, Donald Trump, anunciara un "bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan" del país caribeño.

(EFE) – El líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que continuará “el comercio para allá y para acá” del petróleo de su país, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, anunciara un “bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan” del país caribeño.

Noticia en desarrollo…

