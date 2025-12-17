Nicolás Maduro asegura que “seguirá el comercio para allá y para acá de nuestro petróleo”, pese a bloqueo de Trump

Pensión Garantizada Universal (PGU): ¿Cuál es el nuevo grupo que la recibirá en 2026?
Un nuevo grupo de personas recibirá este beneficio desde el próximo año, lo cual se enmarca en la implementación de la reforma previsional. Revisa los detalles.
Los dichos surgen a propósito de los dichos del mandatario estadounidense, Donald Trump, anunciara un "bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan" del país caribeño.
(EFE) – El líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que continuará “el comercio para allá y para acá” del petróleo de su país, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, anunciara un “bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan” del país caribeño.
Noticia en desarrollo…
Un nuevo grupo de personas recibirá este beneficio desde el próximo año, lo cual se enmarca en la implementación de la reforma previsional. Revisa los detalles.