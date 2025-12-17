Nicolás Maduro asegura que “seguirá el comercio para allá y para acá de nuestro petróleo”, pese a bloqueo de Trump

Por CNN Chile 17.12.2025 / 21:33 Compartir

Los dichos surgen a propósito de los dichos del mandatario estadounidense, Donald Trump, anunciara un "bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan" del país caribeño.