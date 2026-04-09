Netanyahu descarta alto al fuego en Líbano y ordena abrir negociaciones directas con Beirut

El primer ministro de Israel aseguró que no habrá cese de hostilidades contra Hezbolá mientras su gobierno impulsa conversaciones directas con Líbano para desarmar al grupo y buscar un acuerdo más estable.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, descartó este jueves un alto al fuego en Líbano y aseguró que su país seguirá atacando a Hezbolá, al mismo tiempo que ordenó a su gabinete iniciar negociaciones directas con Beirut para intentar desarmar al grupo chií y avanzar hacia un acuerdo de paz más duradero.

“No hay alto al fuego en Líbano”, afirmó Netanyahu en un mensaje en video, donde añadió que Israel continuará golpeando a Hezbolá “con fuerza” hasta restablecer la seguridad de su población. Según Reuters y AP, el jefe de gobierno israelí planteó además que busca abrir conversaciones “lo antes posible” con las autoridades libanesas.

De acuerdo con esos reportes, el objetivo declarado por Israel es avanzar en el desarme de Hezbolá y en la construcción de una relación más estable con Líbano. La apertura al diálogo aparece, sin embargo, en paralelo a la continuidad de la ofensiva militar israelí, sin que por ahora exista una tregua sobre el terreno.

La respuesta desde el lado libanés fue inmediata. Un funcionario citado por CNN señaló que “no habrá negociaciones bajo fuego”, dejando en evidencia la dificultad de abrir un canal político mientras continúan los ataques.

En la misma línea, medios internacionales reportaron que Israel siguió bombardeando territorio libanés y emitió nuevas órdenes de evacuación para sectores del sur de Beirut.