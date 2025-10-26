Mundo franja de gaza

Con información de CNN

Netanyahu afirma que Israel determinará qué fuerzas internacionales pueden entrar en Gaza

Por CNN Chile

26.10.2025 / 16:32

La semana pasada, Netanyahu le dijo al vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, que Israel se opone firmemente al despliegue de fuerzas militares turcas en Gaza, según un alto funcionario israelí y una fuente israelí.

(CNN) – El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró este domingo que Israel determinará qué fuerzas internacionales considera aceptables para entrar en Gaza después de la guerra.

Israel es un país independiente; nuestra política de seguridad está en nuestras manos”, declaró Netanyahu en su discurso inaugural de la reunión semanal de gabinete, según un comunicado de la Oficina del Primer Ministro.

“Hemos dejado claro, con respecto a las fuerzas internacionales, que Israel determinará qué fuerzas no son aceptables para nosotros”.

La semana pasada, Netanyahu le dijo al vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, que Israel se opone firmemente al despliegue de fuerzas militares turcas en Gaza, según un alto funcionario israelí y una fuente israelí informada sobre la reunión del miércoles.

Según el plan de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump, Turquía es uno de los países que se espera que participen en la “Fuerza Internacional de Estabilización”, encargada de garantizar la seguridad en el enclave, y Ankara ha declarado que está lista para enviar sus fuerzas a Gaza si es necesario.

Vance abordó preguntas sobre la participación turca sobre el terreno durante una conferencia de prensa en Israel el martes y afirmó que cualquier tropa extranjera, incluidas las fuerzas turcas, que se estacione en Gaza requerirá el consentimiento explícito de Israel.

La cuestión de qué tropas estarán sobre el terreno en Israel, y en Gaza, será algo que los israelíes tendrán que aceptar”, declaró. Al mismo tiempo, Vance elogió a Turquía por su papel “muy constructivo” en la facilitación del acuerdo de alto el fuego.

Netanyahu añadió el domingo: “Israel es un país independiente, y Estados Unidos es un país independiente. Nuestra relación es de colaboración, y esta colaboración, ahora en su punto más alto, se reflejó en la cooperación operativa durante la segunda fase de la Operación en Irán”.

Sus comentarios se producen en medio de una oleada de críticas internas tras las visitas de varios altos funcionarios estadounidenses, quienes, según muchos, llegaron para controlar al líder israelí y garantizar la continuidad del alto el fuego.

