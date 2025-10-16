Nestlé trabaja para reducir costos: Eliminará cerca de 16 mil empleos en todo el mundo durante los siguientes dos años

La mayoría de los despidos, alrededor de 12.000, afectarán a profesionales de cuello blanco, ya que Nestlé apunta a la "eficiencia operativa", que incluye la automatización de procesos y el uso de servicios compartidos.

(CNN) — Nestlé eliminará alrededor de 16.000 empleos en todo el mundo durante los próximos dos años mientras trabaja para reducir costos, incluso mediante la automatización, dijo el jueves la compañía de alimentos más grande del mundo.

La mayoría de los despidos, alrededor de 12.000, afectarán a profesionales de cuello blanco, ya que Nestlé apunta a la “eficiencia operativa”, que incluye la automatización de procesos y el uso de servicios compartidos, informó en un comunicado la compañía detrás de marcas como KitKat y Nesquik.

Se eliminarán otros 4.000 puestos en la fabricación y la cadena de suministro como parte de las medidas para mejorar la productividad. La reducción total de puestos de trabajo ascenderá a casi el 6% de la plantilla de Nestlé.

“El mundo está cambiando y Nestlé necesita cambiar más rápido”, declaró el nuevo director ejecutivo, Philipp Navratil, en el comunicado. “Esto implicará tomar decisiones difíciles, pero necesarias, para reducir la plantilla”.

El anuncio se produce en un momento en que el auge de la Inteligencia Artificial (IA) ha alimentado el temor a posibles pérdidas de empleos en diversos sectores. El director ejecutivo de Anthropic, un laboratorio líder en IA, advirtió en mayo que la IA podría provocar un drástico aumento del desempleo.

Nestlé afirma en su sitio web que utiliza IA en diversas funciones, como investigación y desarrollo. En su último informe anual, también indicó que emplea automatización y análisis avanzados en actividades promocionales, como la gestión de descuentos y la exhibición en tiendas.

Los despidos previstos agravan la turbulencia en la empresa suiza tras la destitución inesperada de su anterior director ejecutivo a principios de septiembre. Laurent Freixe fue despedido por no revelar una relación romántica con una subordinada directa, lo que infringió el código de conducta empresarial de Nestlé.

Las ventas orgánicas de la compañía, un indicador de crecimiento subyacente, aumentaron un 4,3% en el tercer trimestre, según informó también el jueves. Nestlé reiteró su compromiso de invertir a medio plazo a pesar de los riesgos persistentes derivados de las incertidumbres macroeconómicas y del consumidor.

El mayor mercado de Nestlé es Norteamérica. Los consumidores estadounidenses se han mostrado pesimistas en los últimos meses, preocupados por la inflación, que podría agravarse debido al aumento de los aranceles. Sin embargo, el gasto del consumidor se ha mantenido estable hasta el momento.

Las acciones de Nestlé subieron el jueves temprano. A las 7:30 a. m., hora del este, cotizaban un 7,6% más.

