(CNN) — El actor David McCallum, conocido por su papel en la popular serie NCIS de CBS, murió este lunes a los 90 años, informó la cadena en un comunicado.

“Era el padre más amable, genial, paciente y cariñoso“, escribió su hijo Peter McCallum en un comunicado de la familia, proporcionado por CBS. “Siempre antepuso a la familia a sí mismo”.

McCallum murió por causas naturales rodeado de su familia en el Hospital Presbiteriano de Nueva York, informó la cadena de televisión.

“David fue un actor y autor talentoso, amado por muchos en todo el mundo”, se lee en la misiva de la cadena. “Llevó una vida increíble y su legado vivirá para siempre a través de su familia y las innumerables horas de cine y televisión que nunca desaparecerán. Extrañaremos su calidez y su entrañable sentido del humor, que iluminaba cualquier habitación o estudio de sonido que pisaba, así como las brillantes historias que a menudo compartía sobre una vida bien vivida”.

Nacido en Escocia y después de varios papeles en la televisión británica, McCallum tuvo su gran oportunidad en Estados Unidos con la serie de espías de la década de 1960 The Man From U.N.C.L.E., en la que interpretó al agente Illya Kuryakin. Fue coprotagonista junto a Robert Vaughn, quien le dio vida al espía Napoleon Solo.

McCallum obtuvo un par de nominaciones al Emmy por la serie y trabajó de manera constante a partir de entonces. Tuvo, entre otros, papeles en las películas The Great Escape y A Night to Remember. También protagonizó un episodio memorable de la espeluznante serie de antología de ciencia ficción The Outer Limits, The Sixth Finger, interpretando a un hombre común y corriente que se ofrece como voluntario para someterse a un avance evolutivo a velocidad acelerada.

McCallum regresó a la televisión con un papel protagónico en la serie de NBC de 1975 The Invisible Man, pero el programa, a pesar de sus entonces revolucionarios efectos especiales, duró una sola temporada. Su improbable último acto en televisión fue con NCIS de CBS. McCallum interpretó al médico forense jefe Donald “Ducky” Mallard, un profesional excéntrico y hábil que sirvió como patriarca de los investigadores del programa.

A McCallum le sobreviven su esposa durante 56 años, Katherine McCallum, cuatro hijos (Paul McCallum, Valentine McCallum y Peter McCallum), su hija Sophie McCallum y ocho nietos.

We are deeply saddened by the passing of David McCallum and privileged that CBS was his home for so many years. David was a gifted actor and author, and beloved by many around the world. He led an incredible life, and his legacy will forever live on through his family and the… pic.twitter.com/1UgOz7pQ8g

— The NCISverse (@ncisverse) September 25, 2023