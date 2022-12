(CNN) – Brad William Henke, un veterano actor conocido por su trabajo en Orange Is the New Black y otras series, falleció a los 56 años, según su agente y su representante.

“Brad Henke era un hombre increíblemente amable y de energía alegre. Un actor con mucho talento, le encantaba formar parte de esta comunidad y nosotros le devolvíamos el cariño”, escribió su representante, Matt DelPiano, en un comunicado compartido en Instagram. “Nuestros pensamientos están con su esposa y su familia”.

Henke “murió pacíficamente mientras dormía” el 29 de noviembre, señaló su agente, Sheree Cohen, a CNN en un comunicado.

Nacido en Columbus, Nebraska, y criado en Littleton, Colorado, obtuvo una beca de fútbol americano en la Universidad de Arizona.

Destacado liniero defensivo, capitán del equipo y estudiante de periodismo All-Academic, Henke fue reclutado por la Liga Nacional de Fútbol Americano por los Gigantes de Nueva York en 1989, y finalmente entró en la lista de los Broncos de Denver y jugó en el Super Bowl XXIV contra los 49ers de San Francisco.

Las repetidas lesiones le llevaron a retirarse de la NFL en 1994.

Henke se trasladó a Los Ángeles con la esperanza de entrar en el mundo de los entrenadores y, en cambio, se encontró frente a la cámara después de asistir a una convocatoria abierta para un anuncio que buscaba “tipos grandes”.

Fue tan rápido en encontrar trabajo en Hollywood como en el campo y pronto acumuló docenas de apariciones en series de televisión, como ER, Silk Stalkings y Arli$$, entre otras.

También consiguió papeles secundarios en películas como Space Jam y Mr. Wrong.

Pero fue su papel más destacado en 2017 interpretando a Desi Piscatella, un oficial correccional gay en la Penitenciaría Federal de Litchfield en la exitosa serie de Netflix Orange Is the New Black, que le valió un premio SAG por la actuación sobresaliente de un conjunto en una serie de comedia.

Apareció en más de 40 películas como Bright, Fury, Me and You and Everyone We Know y Choke, esta última ganadora del Premio Especial del Jurado por el trabajo de un reparto de conjunto en el Festival de Cine de Sundance de 2008.

Henke abrió un estudio de interpretación en Los Ángeles en el año 2000, donde ayudó a orientar las carreras de otros actores.

Entre sus actividades de divulgación de la profesión se incluyen la producción de muestras, la ayuda a sus estudiantes para que consigan agentes y el préstamo de sus habilidades interpretativas a cineastas prometedores, como Short Term 12 y Willy’s Wonderland.

Ávido seguidor de la NFL y la UFC, también era un devoto hombre de familia que “visitaba a su madre con frecuencia, le encantaba llevar a su hijastro a los partidos de fútbol y a la gimnasia y adoraba a su perro, Ruby”, según su agente.

A Henke le sobreviven su madre Tammy, su hermana Annette, su esposa Sonja, su hijastro Aaden, su hijastra Leasa y su nieta Amirah.