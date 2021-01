(CNN) – La mujer que recibió un disparo dentro del Capitolio de Estados Unidos durante los disturbios de este miércoles, fue declarada muerta en un hospital del área, confirmó a CNN un portavoz del Departamento de Policía Metropolitana.

“Sí, la mujer adulta que recibió un disparo dentro del Capitolio fue declarada en un hospital del área”, dijo el portavoz Dustin Sternbeck del Departamento de Policía Metropolitana.

Sternbeck dijo que “se darán más detalles ya que esta sigue siendo una investigación activa del MPD”.

Por el contrario, y luego de que hiciera un llamado a los manifestantes a abandonar el lugar, el presidente Trump ahora defiende las acciones de sus seguidores que irrumpieron y destrozaron el Capitolio.

“Estas son las cosas y los eventos que suceden cuando una victoria electoral sagrada y aplastante es despojada de forma tan brutal y sin ceremonias”, tuiteó.

Trump concluyó el tweet, de manera bastante sorprendente, con “¡Recuerda este día para siempre!” No hay pruebas de un fraude electoral generalizado y la elección no le fue robada a Trump.

Al final del tweet, Trump también pidió a los alborotadores que “se vayan a casa con amor y en paz”.

