Muertos por la ofensiva israelí en Gaza superan los 68.000

Esto luego de que el Ministerio de Salud de la Franja añadiera a 120 personas que figuraban como desaparecidas de las que corroboró su defunción.

(EFE/CNN Chile) – Este sábado, el número total de muertos causados por la ofensiva de Israel en Gaza subió a 68.116, según el recuento del Ministerio de Salud de la Franja, tras añadir a 120 personas que figuraban como desaparecidas de las que corroboró su defunción.

Salud sumó en total 149 muertos a la cifra total, las 120 personas ya confirmadas fallecidas, y otras 29 defunciones registradas a lo largo del jueves y viernes en los hospitales de Gaza.

De estos, 23 cuerpos fueron recuperados entre escombros en lugares de difícil acceso, dos personas fallecieron por heridas y otros cuatro gazatíes que murieron producto de ataques israelíes, incluso con un acuerdo de alto al fuego vigente.

Desde el ministerio indicaron qué “se han añadido 120 a las estadísticas acumulativas de fallecidos, cuyos datos fueron completados y aprobados por el Comité Judicial”, detallando que el comité es el encargado de revisar las denuncias por desaparición que familiares y allegados envían al ministerio sobre sus seres cercanos.

Además, desde Salud también denunciaron que el Ejército israelí ha matado a 27 personas (sin incluir los once fallecidos producto de un ataque a un minibús de desplazados durante la jornada de ayer) desde que entró en vigor el alto al fuego en Gaza. Estos ataques han causado más de 143 heridos, según los registros.

Por otro lado, equipos de rescate gazatíes han podido recuperar al menos 404 cadáveres que se encontraban atrapados en los escombros desde que comenzó la “tregua”. Antes, la presencia de las tropas israelíes o los bombardeos constantes hacían muy difícil para los equipos de rescate desempeñar su labor