(CNN) — Un tiroteo dentro de la Iglesia Presbiteriana de Ginebra en el condado de Orange, California, causó la muerte de al menos una persona y heridas de gravedad a otras cuatro.

“Dispatch recibió una llamada de un tiroteo dentro de la Iglesia Presbiteriana de Ginebra a la 1:26 p.m. Cuatro víctimas han resultado heridas de gravedad, una con heridas leves. Todas las víctimas son adultos y se encuentran en camino al hospital. Una víctima falleció en la escena”, dijo el tuit del Departamento del Sheriff del Condado de Orange.

El sospechoso fue detenido en la escena, indicó el departamento del sheriff.

“Hemos detenido a una persona y hemos recuperado un arma que puede estar involucrada”, según un tuit del Departamento del Sheriff del Condado de Orange.

“El sospechoso fue detenido en la escena. Habrá actualizaciones. El Toro Road está cerrado entre Calle Sonora y Canyon Wren, evite el área”, agregaron.

El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que su oficina “supervisa activamente el tiroteo en una iglesia de Laguna Woods y trabaja en estrecha colaboración con las fuerzas del orden locales”.

“Nadie debería tener miedo de ir a su lugar de culto. Nuestros pensamientos están con las víctimas, la comunidad y todos los afectados por este trágico evento”, zanjó.

