(CNN) — Lawrence Faucette, la segunda persona en recibir un trasplante de corazón de cerdo modificado genéticamente, falleció seis semanas después del procedimiento experimental. El Centro Médico de la Universidad de Maryland (UMMC), donde se realizó la cirugía, dijo que el corazón comenzó a mostrar signos de rechazo en los últimos días.

“El último deseo del señor Faucette era que aprovecháramos al máximo lo que hemos aprendido de nuestra experiencia, para que otros puedan tener garantizada la oportunidad de un nuevo corazón cuando no se disponga de un órgano humano. Luego dijo al equipo de médicos y enfermeras que se reunió a su alrededor que nos quería. Lo extrañaremos muchísimo”, declaró en un comunicado el Dr. Bartley Griffith, director clínico del Programa de Xenotrasplantes Cardíacos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland. Griffith realizó la cirugía experimental.

Faucette, de 58 años, ingresó por primera vez en el UMMC el 14 de septiembre, tras tener síntomas de insuficiencia cardíaca, y se sometió al trasplante experimental seis días después. Su cardiopatía y sus enfermedades preexistentes le impedían recibir un trasplante tradicional de corazón humano.

“La única esperanza que me queda es el corazón de cerdo, el xenotrasplante”, declaró Faucette al hospital en una entrevista interna varios días antes de la operación.

“No tenemos más expectativas que la esperanza de pasar más tiempo juntos”, dijo entonces su esposa, Ann Faucette. “Eso podría ser tan sencillo como sentarnos en el porche y tomar un café juntos”.

En las semanas inmediatamente posteriores al trasplante, sus médicos informaron de que estaba haciendo progresos significativos, como participar en fisioterapia y pasar tiempo con su familia.

Un mes después de la operación, sus médicos dijeron que creían que su función cardíaca era excelente y le habían retirado los fármacos de apoyo.

“No hay indicios de infecciones ni de rechazo en este momento“, declaró Griffith por entonces.

Los médicos habían atendido a Faucette con un tratamiento experimental de anticuerpos para suprimir aún más el sistema inmunológico y evitar el rechazo. Sin embargo, el rechazo de órganos es “el problema más importante de los trasplantes tradicionales de órganos humanos“, señaló el UMMC en un comunicado.

En un comunicado sobre el fallecimiento de su marido, Ann dio las gracias a todos los implicados en su cuidado en el UMMC.

“Larry comenzó este viaje con una mente abierta y plena confianza en el Dr. Griffith y su personal. Sabía que su tiempo con nosotros era corto y que ésta era su última oportunidad de hacer algo por los demás“, afirmó.

Según el gobierno federal, hay más de 113.000 personas en la lista de trasplantes de órganos, entre ellas más de 3.300 que necesitan un corazón. El grupo Donate Life America afirma que 17 personas mueren cada día esperando un órgano de un donante.

En enero de 2022, la Universidad de Maryland también realizó la primera operación experimental de este tipo a David Bennett, de 57 años, que falleció dos meses después de la intervención.

Aunque no hubo signos de rechazo en las primeras semanas tras el trasplante, la autopsia concluyó que Bennett murió finalmente de insuficiencia cardíaca debido a “un complejo conjunto de factores“, entre ellos el estado en que se encontraba antes de la operación. Un estudio de caso publicado en la revista académica The Lancet señaló también que había pruebas de la presencia de un virus porcino que no se había identificado anteriormente.