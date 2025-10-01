Muere Jane Goodall, la legendaria primatóloga que redefinió nuestra relación con la naturaleza

La etóloga británica, reconocida por sus revolucionarios estudios sobre chimpancés en Tanzania y su incansable activismo ambiental, falleció a los 91 años en Estados Unidos.

El mundo de la ciencia y la conservación lamentó la muerte de la Dra. Jane Goodall, quien falleció este miércoles 1 de octubre de 2025 por causas naturales en California, según confirmó el Instituto que lleva su nombre. La primatóloga británica, Mensajera de la Paz de la ONU, tenía 91 años y se encontraba en gira de conferencias por Estados Unidos.

Goodall dejó un legado monumental en la comprensión del comportamiento animal y la conservación ambiental. Con solo 26 años, en julio de 1960, inició su investigación pionera sobre chimpancés en estado salvaje en Tanzania, trabajo que transformaría para siempre la etología.

El legado científico que cambió todo

Sus observaciones meticulosas revelaron por primera vez las profundas similitudes entre humanos y chimpancés. Goodall documentó cómo estos primates mostraban comportamientos considerados exclusivamente humanos: desarrollaban personalidades individuales, se comunicaban mediante gestos complejos, fabricaban y utilizaban herramientas, y demostraban emociones como el amor y el altruismo, pero también capacidad para la violencia.

“Su comportamiento, con sus gestos, besándose, abrazándose, tomándose de las manos”, describió la científica en una entrevista en 2020, destacando “cuán parecidos a nosotros” son los chimpancés. Este descubrimiento fundamental redefinió la relación entre humanos y animales y consolidó su reputación como una de las científicas más influyentes del siglo XX.

Más allá de sus contribuciones académicas, Goodall dedicó su vida a la protección del mundo natural, inspirando a generaciones mediante su instituto y su incansable labor de concienciación global sobre la urgencia de restaurar y conservar nuestro planeta.