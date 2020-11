(CNN en Español) – Alex Trebek, el genial anfitrión de Jeopardy! con todas las respuestas y una presencia tranquilizadora en el panorama de los programas de juegos de televisión durante cinco décadas, ha muerto a los 80 años.

“Jeopardy! se entristece de compartir que Alex Trebek falleció pacíficamente en su casa temprano esta mañana, rodeado de familiares y amigos”, comunicó el programa con un mensaje compartido en la cuenta de Twitter el domingo.

La causa de la muerte no se anunció de inmediato. Trebek reveló en marzo de 2019 que le habían diagnosticado cáncer de páncreas en etapa 4, lo que provocó una gran cantidad de apoyo y buenos deseos en ese momento.

Trebek hizo historia en 2014 al albergar su episodio número 6.829 de Jeopardy!: la mayor cantidad de un presentador de cualquier programa de juegos de televisión. Pero a pesar de los 35 años que pasó en «Jeopardy!», el programa de concursos sindicado donde las respuestas se presentan en forma de pregunta, Trebek no fue exactamente un éxito de la noche a la mañana.

