(CNN) – Los Europe Music Awards (EMA) 2023 de MTV, programados en París para el 5 de noviembre, se cancelaron mientras continúa desarrollándose el conflicto en Medio Oriente, de acuerdo con un comunicado publicado en las redes sociales del programa este jueves.

“Dada la volatilidad de los eventos mundiales, hemos decidido no continuar con los MTV EMA 2023 por precaución para los miles de empleados, miembros del equipo, artistas, aficionados y socios que viajan desde todos los rincones del mundo para darle vida al programa”, dijo la cadena en un comunicado.

Given the volatility of world events, we have decided not to move forward with the 2023 MTV EMAs out of an abundance of caution for the thousands of employees, crew members, artists, fans, and partners who travel from all corners of the world to bring the show to life.

— MTV EMA (@mtvema) October 19, 2023