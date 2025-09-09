Moraes votó por condenar a Bolsonaro y otros siete acusados en juicio por golpe de Estado

El juez determinó respaldar la condena en contra del expresidente brasileño y otros siete acusados, asegurando en su exposición de antecedentes que "no hay duda de que hubo un intento de golpe de Estado".

(CNN Brasil) – El ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), votó a favor de condenar al expresidente Jair Bolsonaro (PL) y a otros siete acusados ​​por su participación en un plan de golpe de Estado contra los resultados de las elecciones de 2022.

La votación del juez duró alrededor de cinco horas, contó con casi 70 diapositivas y abordó varios puntos, planteando que el expresidente lideraba una organización criminal.

Moraes reitera la validez del acuerdo de culpabilidad de Cid

Al inicio de la sesión del juicio el martes, Moraes reiteró la validez del acuerdo de culpabilidad de Mauro Cid. Esto ocurrió mientras el ministro analizaba las cuestiones preliminares planteadas por la defensa.

Enfatizó que la propia defensa del exayudante de campo de Jair Bolsonaro resaltó la disposición del acusado a cooperar. En otro momento, criticó a los abogados que argumentaron que el acuerdo de culpabilidad era “contradictorio”, señalando que tal afirmación “raya en la mala fe”.

El relator también reforzó que las defensas tuvieron acceso a la prueba desde el inicio del proceso y negó todas las preguntas preliminares presentadas por los representantes de los acusados.

“No hay duda de que hubo un intento de golpe de Estado”, dice Moraes

En otro momento de la votación, Moraes afirmó que “no hay duda de que hubo un intento de golpe de Estado” en el país y que las investigaciones apuntaban a la participación de “todos los acusados ​​estructurados”.

“De hecho, este juicio no discute si hubo o no un intento de golpe de Estado, si hubo o no un intento de abolir el Estado de derecho”, comentó.

“Lo que se debate es la autoría, si los acusados ​​participaron, que no hay duda en todas estas condenas y más de 500 acuerdos de percepción no penal, de que hubo un intento de abolir el Estado de derecho, de que hubo un intento de golpe de Estado, de que existió una organización criminal y de que causó daños al patrimonio público. Esto, como lo escuchó el pleno del Supremo Tribunal Federal”, explicó.

Uso de Abin y GSI para difundir una narrativa antidemocrática

Alexandre de Moraes también afirmó durante la sesión que la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) y la Oficina de Seguridad Institucional (GSI) fueron utilizados para difundir una “narrativa” contra la democracia.

“La organización criminal se articuló y, a partir de junio de 2021, comenzó a utilizar tanto a Abin como a GSI, y posteriormente el apoyo de otros imputados y otros organismos públicos, para estructurar, crear y difundir esta falsa narrativa que atentaba contra la integridad del sistema de justicia electoral”, argumentó.

“Y paralelamente, dentro de Abin se desarrolló el llamado Abin paralelo, dentro de Abin se desarrolló un sistema de monitoreo, un sistema de persecución en relación a los opositores políticos”, añadió.

Según Moraes, “deslegitimar el Tribunal Electoral y el Poder Judicial es poner a una parte de la población en contra del Poder Judicial, en contra de las elecciones, y con ello desacreditar la democracia y perpetuarse en el poder”.

Lista de actos que demuestran “actividad de organización criminal”

Durante la votación, Moraes enumeró 13 actos que , a su juicio, demuestran la interconexión de una organización criminal en la elaboración del plan de golpe de Estado en el país.

En una presentación, enumeró momentos entre junio de 2021 y el 8 de enero de 2023 que demostrarían las actividades del grupo criminal, presuntamente liderado por Bolsonaro.

También afirmó que las transmisiones en vivo del expresidente dependían de bots para difundir desinformación , argumentando que fueron una de las primeras estrategias para desacreditar el sistema electoral e instigar movimientos de odio contra la Corte Suprema.

Notas de Ramagem y Heleno

Alexandre de Moraes también evaluó durante la sesión en el Supremo Tribunal Federal que no es “normal” que el general de reserva Augusto Heleno tenga una agenda con notas golpistas.

“Es irrazonable pensar que es normal que un general del Ejército, un general de cuatro estrellas, Ministro del GSI , tenga una agenda con notas golpistas; tenga una agenda preparando la ejecución de actos para deslegitimar las elecciones; para deslegitimar el Poder Judicial y para perpetuarse en el poder”, sentenció.

El 3 de septiembre, durante los alegatos orales, la defensa de Heleno dijo que el diario del general, utilizado como prueba en la investigación, no era un golpe de Estado, sino un “soporte de memoria” .

El juez también se burló de las notas encontradas con el diputado federal y ex director de la Abin (Agencia Brasileña de Inteligencia) Alexandre Ramagem (PL-RJ).

“El acusado Alexandre Ramagem quiere hacernos creer que era un diario para él”, afirmó.

Subrayando, sin embargo, que las notas del documento eran solo para él, privadas, consigo mismo. Una especie de diario… ‘Mi querido diario’. No lo es, no es aceptable, no es razonable, y que todos los mensajes, y lo comprobaremos aquí, fueron escritos y dirigidos al presidente», continuó.

Moraes dice que Bolsonaro lideró una organización criminal

Uno de los puntos principales durante la defensa de Moraes fue el momento en que afirmó que Jair Bolsonaro lideró una organización criminal desde julio de 2021 hasta enero de 2023.

El ministro dijo que la organización criminal tenía como objetivo claro “impedir y restringir el pleno ejercicio de los Poderes Constituidos”, especialmente el Poder Judicial, a través del Supremo Tribunal Federal y del TSE (Tribunal Superior Electoral), así como intentar impedir la toma de posesión o deponer al gobierno electo en 2022.

Según Moraes, el sistema electoral brasileño era el “enemigo a erradicar” por los miembros de la organización criminal.

También señaló que el expresidente dejó claro que no aceptaría la derrota en las urnas, haciendo referencia a un discurso de Bolsonaro en el que enfatizó: “Quiero decirles a los sinvergüenzas que nunca seré arrestado. Solo saldré de la cárcel muerto o con una victoria”.

Moraes también argumentó que Bolsonaro instigó a millones de personas contra el Poder Judicial durante una manifestación el 7 de septiembre de 2021, en São Paulo, cuando afirmó que ya no acataría las decisiones del juez, subrayando que el miembro del STF debería “ponerse en forma” o pedir “salir”.

En otro momento, el relator también citó varias amenazas hechas por el expresidente a él y al Poder Judicial , recordando que Bolsonaro incluso dio un “ultimátum” a la Corte Suprema en una entrevista en agosto de 2021.

El juez también afirmó que el exjefe del Ejecutivo ordenó al exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira producir una nota “criminal” tras los resultados de las elecciones presidenciales de 2022.

Según una denuncia presentada por la PGR, el militar habría ayudado a Bolsonaro a redactar el llamado “acta del golpe” y presentado el documento a los comandantes de las Fuerzas Armadas, buscando apoyo.

La defensa de Paulo Sérgio afirmó que intentó disuadir a Bolsonaro de cualquier medida excepcional a finales de 2022 .

Moraes dice que no hay duda de que Bolsonaro discutió violación constitucional

Alexandre de Moraes afirmó que no hay duda de que Jair Bolsonaro discutió una violación constitucional en reuniones con comandantes de las Fuerzas Armadas.

Bolsonaro se reunió con jefes de las Fuerzas Armadas para discutir alternativas a la elección de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), según investigaciones de la Policía Federal (PF).

El informe de la agencia también encontró que el expresidente presentó el llamado “proyecto de decreto golpista” a los comandantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, buscando apoyo para implementar el decreto.

Moraes también argumentó que medidas como el estado de sitio o el estado de defensa sin base en la Constitución federal podrían considerarse un “golpe de Estado”.

Confesiones claras de intento de golpe de Estado

También durante su alegato ante el Supremo Tribunal Federal, Moraes citó confesiones claras del intento de golpe de Estado en el país.

Entre ellos, el ministro mencionó un discurso del exministro de Defensa y acusado Walter Braga Netto , en noviembre de 2022, cuando el general afirmó: “No puedo hablar, pero no pierdan la fe, eso es todo lo que puedo decirles ahora”.

El informe de la agencia también encontró que el expresidente presentó el llamado “proyecto de decreto golpista” a los comandantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, buscando apoyo para implementar el decreto.

Moraes también argumentó que medidas como el estado de sitio o el estado de defensa sin base en la Constitución federal podrían considerarse un “golpe de Estado”.

Militar

Sobre el plan “Puñal Verde y Amarillo”, que preveía el asesinato de él mismo, de Lula y del vicepresidente Geraldo Alckmin (PSB), Moraes citó evidencias de que tres copias del documento habían sido impresas en el Palacio de Planalto por el general Mário Fernandes y llevadas al Palacio de la Alvorada, donde estaba Bolsonaro.

El ministro también dijo que la reunión ministerial celebrada en julio de 2022 tuvo un tono golpista.

Sabemos que los comandantes de las Fuerzas Armadas no participan en las reuniones ministeriales. Pero esta no fue una reunión ministerial. Fue una reunión golpista, no de fondo. Fue una reunión golpista destinada a reclutar más ministros, funcionarios y, sobre todo, comandantes de las Fuerzas Armadas para el proyecto de esta organización criminal», comentó.

También criticó la reunión del expresidente con embajadores el 18 de julio de 2022, señalando que fue un momento de “entrega nacional”.

Para Moraes, los campamentos en el Cuartel General del Ejército fueron una parte importante del intento de golpe.

Vote por la condena de Bolsonaro y otros acusados

Al final de la argumentación durante la sesión de este martes, Moraes afirmó que todos los imputados en el “núcleo 1” de la acción penal que investiga un intento de golpe de Estado en el país cometieron todos los delitos denunciados por la PGR .

“Los acusados, por tanto, cometieron todos los delitos imputados por la Procuraduría General de la República en un grupo de agentes, en un grupo de materiales”, afirmó Moraes.

Para el magistrado, todos los “actos ejecutivos”, señalados en la denuncia de la PGR, “desde junio de 2021 hasta este momento y continuando, continuando hasta el 8 de enero de 2023, fueron actos ejecutivos que consumaron los delitos de abolición del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado”.

“No hicieron el golpe, pero no hay necesidad de hacerlo”, enfatizó.

Así, el ministro informante solicitó que Bolsonaro sea condenado por los cinco delitos identificados por la PGR:

abolición violenta del Estado democrático de derecho

golpe de estado

organización criminal armada

daños calificados contra los activos de la Unión

y el deterioro del patrimonio catalogado.

El juez también votó a favor de condenar a Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira y Walter Souza Braga Netto.

En el caso de Ramagem, Moraes consideró la suspensión de la acción penal aprobada por la Cámara de Diputados, avalada, en parte, por la Primera Sala del STF, que juzga el caso.

Aun así, hubo una votación para condenarlo por abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y organización criminal armada.

¿Quiénes son los acusados ​​en el núcleo 1?

Además del expresidente Jair Bolsonaro, el núcleo crucial del plan golpista:

Alexandre Ramagem, diputado federal y ex director de la Abin (Agencia Brasileña de Inteligencia);

Almir Garnier, almirante de flota que comandó la Marina durante el gobierno de Bolsonaro;

Anderson Torres, ex ministro de Justicia de Bolsonaro;

Augusto Heleno, exministro del GSI (Gobierno de Seguridad Institucional) de Bolsonaro;

Mauro Cid, ex ayudante de campo de Bolsonaro;

Paulo Sérgio Nogueira, general y exministro de Defensa de Bolsonaro; y

Walter Souza Braga Netto, exministro de Defensa y jefe de Estado Mayor del gobierno de Bolsonaro, candidato a vicepresidente en 2022.

¿De qué delitos se acusa a los acusados?

Bolsonaro y otros acusados ​​enfrentan cinco cargos en la Corte Suprema. Estos son: