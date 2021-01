En medio de la cobertura de CNN Chile y CHV Noticias por la irrupción de adherentes de Trump al Capitolio de Estados Unidos, una mujer hispanohablante defendió lo ocurrido, manifestando que esta protesta fue “pacífica”.

“Aquí, en Estados Unidos, la gente vino pacíficamente, mataron personas que son inocentes. Esa gente está matando a personas que en realidad estaban aquí para luchar por la soberanía de un país“, aseguró.

Además, agregó que hasta la manifestación llegaron familias con niños pequeños. Un panorama diferente al observado en los enfrentamientos protagonizados con la policía y que obligaron al despliegue de la Guardia Nacional, luego que decenas de personas ingresaran al edificio e interrumpieran el proceso que ratificaría a Biden como presidente electo.

Finalmente, la mujer indicó que medios de prensa “están echando mentiras, no los escuchen”.

Ante esta intervención, la periodista Mónica Rincón expresó que “sería importante dar cuenta que no es pacífico y no podemos dejar que diga que es pacífico tomar por asalto el Congreso norteamericano, eso no es un acto pacífico y es importante clarificar que lo que dice esta persona no es efectivo”.

“Una cosa es que hayan manifestantes pacíficos como ella decía, y otra cosa es lo que ocurrió en el Congreso, no es pacífico”, añadió.

“Justamente porque no censuramos a nadie, dejamos que ella manifestara su punto de vista. Manifestado el punto de vista, es igualmente relevante tampoco permitir que sin contrarrestar los hechos, se diga que todo ha sido pacífico, porque hay una mujer muerta hoy día”, explicó Rincón aludiendo a la víctima fatal que dejó este inédito hecho registrado en Washington DC.

“Hay una toma, hay un intento con la fuerza y lograron con la fuerza, detener un proceso democrático” para la ratificación de Biden.

“Habiéndola escuchado y poniendo su voz en pantalla, es importante también contrastar con los hechos”, concluyó.