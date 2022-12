La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la posición del Gobierno respecto a la crisis política que se vive en Perú.

En esa línea, la vocera de La Moneda sostuvo que Pedro Castillo “no respetó todas las normas constitucionales y eso es lo que ha señalado nuestra canciller y nos interesa siempre que se mantenga el Estado de Derecho y el respeto a los DD.HH.”.

Lee también: Boluarte descartó renuncia a la presidencia de Perú y exigió al Congreso reconsiderar el adelanto de elecciones

Asimismo, agregó: “Eso es para todas las autoridades, esto siempre es un llamado, entendiendo nuestro rol desde otro país y el respeto a la soberanía y autodeterminación de los distintos países”.

Junto con eso, recordó que “el respeto al Estado de Derecho y a los DD.HH. son compromisos de carácter universal e internacional que siempre tenemos que estar llamados y contestes a poder defender, proteger y promover“.

La secretaria de Estado respondió ante las dudas generadas por los comentarios realizados por la canciller Antonia Urrejola quien dijo que “no lo declararía golpista” a Castillo.

“Yo no hablaría de intento de golpe. Yo creo que lo que hubo, fue no respeto a las normas. Creo que después se encausó de acuerdo a las normas constitucionales”, señaló la ministra de Relaciones Exteriores en entrevista con TVN.

Sobre la figura de Pedro Castillo, expresó que “yo creo que no es un golpista, pero sí creo que él no cumplió con las normas constitucionales que debió de haber cumplido en su momento. Pero yo no lo declararía golpista”.