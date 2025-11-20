Ministra Rojas confirma que delegación chilena “se encuentra bien” tras evacuación por fuego en la COP30

La ministra Rojas describió la situación como “inédita e inesperada” y señaló que estaba participando en una reunión con la presidencia de la COP cuando se produjo la alerta de fuego.

La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, confirmó este jueves que la delegación chilena se encuentra a salvo tras el incendio que afectó la sede de la COP30 en Belém, Brasil, y provocó la evacuación masiva de los participantes.

Desde fuera del recinto evacuado, Rojas agradeció las “muestras de preocupación recibidas luego de que un incendio afectara las dependencias de la sede de la COP30. La delegación chilena se encuentra bien y estamos a la espera de más información por parte de la organización para retomar las negociaciones.”

El fuego, que se originó alrededor de las 14:30 horas (17:30 GMT) en la Zona Azul administrada por Naciones Unidas, obligó a activar los protocolos de emergencia y evacuar preventivamente a los delegados.

Según autoridades locales, el incendio fue controlado en pocos minutos y no se reportaron heridos.

Las negociaciones climáticas se reanudarán este viernes, luego de la interrupción provocada por el incidente.