(CNN En Español) – El Gobierno de Estados Unidos oficializó este viernes la cifra de un millón de muertes de estadounidenses por COVID-19 y aprovechó la ocasión para insistir nuevamente al Congreso a aprobar fondos adicionales para controlar la pandemia.

Si bien otros recuentos oficiales han colocado la cifra un poco por debajo de esa marca, la administración marcó el momento durante la segunda cumbre de COVID-19, reflexionando sobre la devastación en la nación a más de dos años del inicio de la pandemia.

“Un millón de sillas vacías alrededor de la mesa del comedor. Cada una es una pérdida irreparable. Cada una deja atrás a una familia, una comunidad y una nación cambiada para siempre debido a esta pandemia”, dijo el presidente Joe Biden en un comunicado, y agregó que él y la primera dama Jill Biden “ora por cada uno de ellos”.

Biden ordenó que ondearan banderas a media asta para conmemorar la ocasión.

Biden aprovechó el momento para pedir al Congreso que apruebe más fondos para enfrentar el COVID-19, algo que la administración ha estado presionando en las últimas semanas.

“Como nación, no debemos adormecernos ante tanto dolor. Para sanar, debemos recordar. Debemos permanecer atentos a esta pandemia y hacer todo lo que podamos para salvar tantas vidas como sea posible, como hemos hecho con más pruebas, vacunas y tratamientos que nunca”, escribió Biden. “Es fundamental que el Congreso mantenga estos recursos en los próximos meses”, agregó.

La cumbre global contra el COVID-19

La Casa Blanca organiza este jueves una Cumbre Global de COVID-19 de manera virtual, que tiene como objetivo “redoblar” los esfuerzos para controlar el COVID-19 y preparar al mundo para futuras variantes del coronavirus o la próxima pandemia mortal, dijeron dos altos funcionarios de la administración.

El evento, que también es copatrocinado por Alemania, Indonesia, Senegal y Belice, pedirá a los países que inviertan en el nuevo fondo de Seguridad Sanitaria y Preparación para una Pandemia Mundial del Banco Mundial. Estados Unidos anunciará que su compromiso aumentará a US$ 450 millones, por encima de la cantidad prometida inicialmente de US$ 250 millones. La cumbre también destacará US$ 3.100 millones adicionales en nuevos compromisos de financiación de países de todo el mundo para combatir el COVID-19.

Pero mientras Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y otros funcionarios del gabinete participan en la cumbre de este jueves, que instará a otros países ricos a intensificar sus esfuerzos de alivio del coronavirus en apoyo de los países más pobres, los esfuerzos de la administración Biden para asegurar más fondos del Congreso para apoyar los esfuerzos de alivio del coronavirus estará en la mira.

Los funcionarios de la administración emitirán el jueves un “fuerte llamado” al Congreso para que actúe y tome “medidas urgentes, no palabras vacías“, dijo un alto funcionario.

“Si Estados Unidos quiere seguir siendo un líder, protegiendo a los estadounidenses y al mundo de amenazas de enfermedades peligrosas, necesitamos que el Congreso actúe ahora para proporcionar más fondos para la respuesta de COVID-19“, agregó un segundo funcionario.

Además de los dos objetivos generales de la cumbre, hay tres prioridades clave que guiarán la reunión del jueves: prevenir la autocomplacencia con el COVID-19, prevenir las muertes, prevenir futuras variantes y pandemias; un funcionario señaló que “no es una cuestión de aprobarlo, sino de cuándo (se aprobará)”.

Esta será la segunda cumbre mundial de COVID-19 que organiza la Casa Blanca, después de la organizada en septiembre del año pasado.

El secretario de Estado, Antony Blinken; la embajadora de EE.UU. ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield; el secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra; la administradora de USAID, Samantha Power; el asesor adjunto de seguridad nacional, Daleep Singh, y el coordinador de respuesta ante el COVID-19 de la Casa Blanca, el Dr. Ashish Jha, también participar en la cumbre del jueves.