Milei reconoce haber sufrido una “clara derrota” en elecciones provinciales de Buenos Aires: “Hay que aceptarlo”

(EFE) – El presidente de Argentina, Javier Milei, reconoció este domingo que su partido, La Libertad Avanza (LLA), ha sufrido “una clara derrota” que “hay que aceptar”, y prometió hacer lo posible para revertir estos resultados, tras el importante triunfo del peronismo en las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Milei reconoció el fracaso de la formación ultraderechista en esta provincia frente al rotundo triunfo del peronismo: “Hoy hemos tenido una clara derrota y, si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos, hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo”, afirmó.

Con más del 90% de los sufragios escrutados, Fuerza Patria, alianza de distintos sectores del peronismo, se impuso con un 47% de los votos, mientras que LLA obtuvo cerca de un 34%, lo que significa una diferencia de trece puntos.

“Este es un piso del cual empezaremos a trabajar de cara al 26 de octubre, que vienen las elecciones nacionales”, señaló Milei, en alusión a los comicios en los que se renovará parcialmente la composición del Parlamento argentino.

El mandatario dijo que el resultado de este domingo obliga a hacer una profunda autocrítica: “Aquellas cosas en que nos hemos equivocado, las vamos a corregir”.

“Si hemos cometido errores en lo político, los vamos a internalizar, los vamos a procesar, vamos a modificar las acciones y vamos a ser cada día mejor para tener un mejor resultado el 26 de octubre”, insistió.

Aun así, se mantuvo firme en el rumbo que adoptó cuando fue elegido presidente, en diciembre de 2023: “No se retrocede ni un milímetro en la política del Gobierno. El rumbo no solo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar y profundizar más”.

En los comicios provinciales de Buenos Aires, el peronismo logró imponerse este domingo no solo al partido de Milei, sino también a Propuesta Republicana (Pro), partido conservador liderado por el expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) y que se presentó en la misma plataforma que LLA.

Tanto el Gobierno de Milei como el peronismo —la principal fuerza opositora en Argentina— eligieron como estrategia política plantear la elección provincial como una batalla clave para posicionarse con solidez para los comicios del 26 de octubre.

La provincia de Buenos Aires, principal bastión del peronismo, es un distrito clave a nivel nacional, puesto que concentra al 38,6% de la población de Argentina.