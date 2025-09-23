Michelle Bachelet tras nominación del Presidente Boric a la Secretaría General de la ONU: “Es un honor para mí”

La expresidenta Michelle Bachelet valoró su nominación como candidata a la Secretaría General de la ONU y resaltó la importancia del organismo: "Ha jugado y seguirá jugando un rol fundamental en un mundo de paz".

La expresidenta Michelle Bachelet se refirió a su nominación por el Presidente Gabriel Boric como candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

“Es un honor para mí. Conozco muy bien Naciones Unidas, he sido presidenta del país y, sin duda, creo que Naciones Unidas ha jugado y seguirá jugando un rol fundamental en un mundo de paz, un mundo donde todos podamos tener una vida mejor. Mi compromiso es ese, pero ya hablaremos más adelante”, destacó.

Por su parte, el mandatario Gabriel Boric, al ser consultado sobre las posibilidades de Bachelet y su aporte, destacó su trayectoria y compromiso con la comunidad internacional en pos de la unidad, la paz y el entendimiento.

“Es una mujer que ha sido dos veces presidenta de nuestro país, que fue ministra de Defensa y de Salud, que fue secretaria general de ONU Mujeres y estuvo a cargo de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Siempre busca construir puentes entre quienes piensan distinto”, subrayó.

En esa línea, enfatizó que, a pesar de provenir del sur global, Bachelet conoce también a los países desarrollados, y remarcó: “En tiempos de tantas diferencias y tantos precipicios que parecieran insalvables, no me cabe ninguna duda de que puede generar acercamientos importantes”.

Finalmente, Boric sostuvo que es momento de que este cargo recaiga en América Latina y sea liderado por una mujer.

“Sería la primera secretaria general en la historia de Naciones Unidas. Por lo tanto, la presentamos con mucha humildad y también con mucha convicción. Esperamos que sea bien recibida por la comunidad internacional”, cerró.

