Este jueves, se dio a conocer la liberación de Mia Schem, la joven israelí de origen chileno que fue secuestrada por grupo islamista Hamás el pasado 7 de octubre.

La información la confirmó el embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, a través de su cuenta de X.

Además, el diplomático afirmó que “diversos testimonios de los secuestrados han revelado las horribles condiciones y el maltrato físico y sicológico que recibieron de sus captores palestinos”.

Mia Schem fue secuestrada el sábado 7 de octubre por Hamás desde el festival musical Tribe of Nova, que se realizaba en las afueras del Kibutz Reim, en las cercanías de la frontera con la Franja de Gaza.

A mediados de noviembre, el presidente Gabriel Boric, junto al ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, se reunió con el embajador de Chile en Israel, Jorge Carvajal, donde se abordó los hechos en Medio Oriente. Al respecto, el canciller comentó que una de las prioridades del Ejecutivo era la liberación de la joven.

Luego que dio a conocer la liberación de Mia, el embajador Gil Artzyeli compartió un video donde se aprecia la reacción de Keren Shem (su madre) cuando informaron sobre la situación de su hija.

"Mia is coming back!": Keren Shem, Mia's mother, receives the exciting news of her release from captivity ❤️‍🩹 pic.twitter.com/jljmilsPHd

