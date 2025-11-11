México: Fiscalía investiga circunstancias de la muerte del presunto autor del homicidio del alcalde Carlos Manzo

Manzo fue atacado con un arma de fuego el 1 de noviembre, al término de una festividad local, y murió momentos después al ser llevado a un hospital, según informó la Fiscalía esa misma noche.

(CNN en Español) – Autoridades de Michoacán, en el suroeste de México, investigan en qué circunstancias fue abatido el joven señalado como el presunto autor del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido la noche del 1 de noviembre, dijeron el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

Durante una rueda de prensa el lunes, Ramírez Bedolla dijo que la Fiscalía de Michoacán mantiene abiertas diversas indagatorias en torno al caso. Una de ellas, expuso, es cómo murió el presunto atacante de Manzo, a quien la semana pasada la Fiscalía identificó como un menor de 17 años.

Manzo fue atacado con un arma de fuego el 1 de noviembre, al término de una festividad local, y murió momentos después al ser llevado a un hospital, según informó la Fiscalía esa misma noche. En ese primer reporte, la Fiscalía también indicó que el presunto agresor fue abatido.

“Se está investigando también por qué se dio el abatimiento en el lugar del homicida, porque al homicida lo detienen y momentos después hay un forcejeo y hay un solo disparo que abate al homicida. Eso también se está investigando, está investigando la Fiscalía todo este tema”, dijo Ramírez Bedolla el lunes.

El secretario García Harfuch también habló del asunto este martes, durante la rueda de prensa diaria de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

García Harfuch dijo que los policías municipales van a volver a rendir una declaración sobre los hechos. Ninguno está en calidad de detenido y todos acuden a declarar cada que se les llama, detalló.

“Entonces, las investigaciones continúan y son a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado y lo van a informar más adelante”, agregó García Harfuch.

La Fiscalía de Michoacán dijo a CNN que por ahora no dará más información sobre el caso.

El gobernador señaló el lunes que otros aspectos que siguen bajo investigación son si hubo fallas en los círculos de seguridad del alcalde —el primero, conformado por ocho policías municipales, y el segundo, integrado por 14 elementos de la Guardia Nacional—, así como quién está detrás del ataque. Desde los posteriores al asesinato, las autoridades han atribuido el crimen a una banda del crimen organizado.

“Algo fundamental, porque seguros estamos de que es un tema de delincuencia organizada, es establecer qué célula de la delincuencia organizada fue y cuál fue el motivo real, específico, para arrebatarle la vida y atentar contra el presidente municipal. La motivación del homicidio es muy importante”, dijo Ramírez Bedolla.

El asesinato de Manzo, un político que llegó a la Alcaldía en 2024 tras ganar las elecciones como candidato independiente, ha generado numerosas protestas y dio pie a que el Gobierno de Sheinbaum lanzara un nuevo plan para la seguridad en Michoacán.

Durante su gestión, Manzo reiteradamente denunció la situación de inseguridad en Uruapan y pidió apoyo a los gobiernos federal y estatal. La semana pasada, el Congreso de Michoacán nombró a su viuda, Grecia Quiroz, como alcaldesa sustituta. En su primer mensaje, ella prometió mantener la exigencia de que la localidad sea un lugar seguro.