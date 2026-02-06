¿Mentores al estilo “Hunger Games”? Competidores adolescentes se unirían a entrenadores famosos en “Juegos Patriotas” de Trump

Trump detalló que en la competencia que se llevará a cabo en otoño participarán “un joven y una joven (entre 14 y 17 años) de cada estado y territorio”.

(CNN) – La administración Trump está planeando unir a competidores adolescentes con entrenadores famosos para el concurso atlético televisado “Patriot Games”, uno de los eventos que marcan las celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos.

Un portavoz de Freedom 250, la organización sin fines de lucro que lidera las preparaciones del evento de la administración, proporcionó nuevos detalles a CNN después de que el presidente Donald Trump anunciara formalmente el evento en diciembre.

El portavoz no proporcionó los nombres de las celebridades que el grupo está reclutando para trabajar con los adolescentes participantes.

La competencia se llevará a cabo en otoño. Trump lo promocionó como “un evento atlético sin precedentes de cuatro días con los mejores atletas de preparatoria: un joven y una joven de cada estado y territorio”.

La capacidad atlética no será el único factor a considerar para la elegibilidad. Los posibles voluntarios deberán enviar una solicitud en video en línea respondiendo a una serie de preguntas para explicar por qué desean ser elegidos para representar a su estado, explicó el portavoz.

Los detalles sobre los tipos de eventos deportivos en los que competirán los participantes aún no se han hecho públicos.

Las solicitudes estarán abiertas para atletas de entre 14 y 17 años de los 50 estados, territorios y tribus de EE.UU., pero aquellos que cumplan 18 años antes del 31 de diciembre no serán elegibles, informó el portavoz.

La competencia ha generado comparaciones en las redes sociales con Los juegos del hambre, una serie de libros y franquicia cinematográfica distópica para adultos jóvenes en la que los niños son obligados a luchar hasta la muerte en estadios televisados.

Trump hizo una primera presentación preliminar de la competencia en julio, diciendo que sería televisada y dirigida por el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.

Las celebraciones incluyen una carrera de IndyCar y una pelea de UFC

Los nuevos detalles surgen a medida que la administración avanza con sus planes para eventos nacionales.

El Poder Ejecutivo está impulsando esfuerzos para llevar a cabo las prioridades del aniversario del presidente, con agencias colaborando con Freedom 250 para ciertos eventos emblemáticos: Kennedy se asociará con Freedom 250 para organizar los Juegos Patriotas, y el Departamento de Agricultura ha adoptado la iniciativa presidencial de la Gran Feria Estatal Estadounidense, que invita a los estados a competir para que Trump elija su feria como la “más patriótica”.

Otras iniciativas para celebrar el 250 aniversario incluyen una pelea de la UFC en el jardín sur de la Casa Blanca el día del cumpleaños del presidente y la construcción de un arco de triunfo gigante frente al Monumento a Lincoln.

También está prevista una carrera de IndyCar en agosto cerca del National Mall.

El presidente firmó una orden la semana pasada que ordena a los departamentos del Interior y de Transporte colaborar con la oficina de la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, para actuar con rapidez y llevarla a cabo. Es posible que la iniciativa requiera la aprobación del Congreso.

Bowser, una demócrata, apoya la carrera y la promociona como un beneficio económico para la capital del país, que se ha visto afectada por despidos federales masivos.

“El fin de semana de carreras acelerará el motor económico de Washington al llenar nuestros hoteles y restaurantes y al mostrar a los visitantes, residentes y al mundo del deporte que no hay mejor ciudad, gente y escenario para los principales eventos deportivos”, manifestó la alcaldesa en un comunicado.

La administración también ha lanzado dos iniciativas orientadas a la historia inspiradas en el Tren de la Libertad Estadounidense que recorrió el país durante la celebración del bicentenario de Estados Unidos en 1976 y dio a los estadounidenses la oportunidad de ver de todo, desde el vestido de Judy Garland en “El mago de Oz” hasta la copia de la Constitución de Estados Unidos de George Washington.

El “Freedom Plane” de los Archivos Nacionales llevará documentos de la época de la fundación de Estados Unidos a ocho ciudades del país en 2026, y el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas ha anunciado seis Museos Móviles Freedom Truck, con material de la empresa de medios conservadores PragerU y Hillsdale College.

La planificación de las iniciativas relacionadas con la historia se produce mientras la administración lleva a cabo una revisión sin precedentes del Instituto Smithsonian, insistiendo en que el contenido número 250 del complejo del museo se alinee con el impulso de Trump para una programación que renueve el orgullo nacional.

“El pueblo estadounidense no tendrá paciencia con ningún museo que dude de la fundación de Estados Unidos o que se sienta incómodo transmitiendo una visión positiva de la historia estadounidense, una que esté justificadamente orgullosa de los logros y el historial de nuestro país”, escribieron funcionarios de la administración en una carta al museo en diciembre.