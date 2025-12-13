Encuestas revelan que mayoría de estadounidenses cree que Trump estaba al tanto de los crímenes de Epstein

(CNN) – Nuevas encuestas señalan que una mayoría significativa de estadounidenses cuestiona el nivel de conocimiento de Donald Trump sobre las actividades criminales de Jeffrey Epstein. Según un sondeo de Reuters-Ipsos, un 60% de los encuestados considera “poco” o “nada” probable que Trump no supiera de los presuntos crímenes del financiero, mientras que solo un 18% cree lo contrario.

Este escepticismo se extiende incluso entre los republicanos, donde más personas creen que él estaba al tanto.

Una carga política ante la publicación de nuevos documentos

Los resultados refuerzan el peligro político que representa para Trump la próxima entrega de archivos del Departamento de Justicia este viernes. Otra encuesta de Yahoo News-YouGov mostró que casi la mitad de los estadounidenses (48%) cree que Trump participó en crímenes con Epstein.

La percepción pública se ha visto alimentada por las declaraciones engañosas del propio Trump sobre su relación con Epstein y por correos electrónicos filtrados donde el financiero sugiere que Trump “sabía sobre las chicas”. Aunque Trump no enfrenta cargos, la continua asociación con el caso erosiona su imagen ante un electorado que ya tiende a creer lo peor.