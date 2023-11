El candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, pedirá licencia hasta el próximo sábado 9 de diciembre en el Ministerio de Economía tras perder ante Javier Milei en la segunda vuelta presidencial de este domingo.

El postulante de La Libertad Avanza (LLA) se impuso ante el oficialista en el balotaje luego de una tensa campaña que estuvo marcada por críticas hacia su gestión en un contexto de alta inflación, aumento de la pobreza y contracción de los salarios.

Cerca de las 20:00 horas, Massa reconoció su derrota en las elecciones e informó que se comunicó con su contendor: “Obviamente, los resultados no son los que esperábamos, y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para representarlo en los próximos cuatro años”.

“Desde mañana, la responsabilidad de dar certezas y garantías sobre el funcionamiento político, social y económico es responsabilidad del presidente electo”, añadió.

Con todo, Massa manifestó que “la jornada de hoy ratifica una cosa frente a tanta discusión: La Argentina tiene un sistema democrático fuerte, sólido, transparente y que respeta siempre los resultados”.

La licencia de Massa

Posteriormente, medio trasandinos afirmaron que el actual ministro de Economía pedirá licencia hasta el próximo 9 de diciembre, es decir, un día antes de que se realice el cambio de mando. La razón sería para facilitar la transición entre la administración del presidente Alberto Fernández y el equipo de Javier Milei.

La gestión de este proceso dará a cargo del presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, y del secretario de Hacienda, Raúl Rigo, señalan desde el país trasandino.