Masacre en Örebro: ¿Qué se sabe del tiroteo más letal en Suecia?

Un hombre armado abrió fuego en un centro de educación para adultos en la ciudad sueca de Örebro este martes, dejando al menos a 10 muertos en un incidente que el primer ministro del país llamó el “peor tiroteo masivo en la historia sueca”.

La Policía sueca todavía está tratando de reconstruir cómo ocurrió la tragedia. Esto es lo que sabemos hasta ahora.

¿Qué paso?

A las 12:33 p.m., hora local (6:33 a.m. ET) del martes, la Policía recibió informes de un tiroteo en Örebro, una ciudad a unos 160 kilómetros (100 millas) al oeste de la capital, Estocolmo.

El tiroteo se produjo en Campus Risbergska, una escuela para adultos que no hayan completado las etapas anteriores de la educación. En Suecia, este tipo de centros se conocen como Komvux. Ofrecen formación profesional, clases de sueco y otros cursos para adultos que buscan las cualificaciones necesarias para conseguir un empleo. También son servicios esenciales para las poblaciones refugiadas e inmigrantes de Suecia.

Los videos captados con teléfonos celulares mostraron a estudiantes refugiándose debajo de sus escritorios mientras las alarmas sonaban y las luces rojas destellaban.

“Escuchamos explosiones y gritos fuertes. Al principio no entendimos qué era, pero luego nos dimos cuenta de que podían ser disparos”, dijo Andreas Sundling, un estudiante de 28 años del campus, a Expressen, afiliada de CNN.

Sundling dijo que sus compañeros de clase bloquearon las puertas y se refugiaron durante aproximadamente una hora, antes de que la Policía entrara al aula y evacuara a los estudiantes. “Había sangre por todo el pasillo”, dijo Sundling.

¿Cuántas personas resultaron heridas o murieron?

Al menos 10 personas murieron y seis resultaron heridas en el ataque, según la policía. El atacante también murió.

En una actualización de este miércoles, las autoridades regionales de Örebro dijeron que seis personas estaban siendo tratadas en el hospital universitario local.

Tres mujeres y dos hombres, todos adultos, fueron ingresados ​​por heridas de bala y sometidos a cirugía. Inicialmente se pensó que tenían heridas que ponían en peligro su vida, pero las autoridades dijeron que los cinco se encuentran ahora en condición “estable pero grave”.

Otra mujer también recibió tratamiento por heridas menores. Nadie más fue hospitalizado durante la noche, según las autoridades.

Cuando comenzó el ataque, muchos estudiantes habían abandonado el campus después de tomar un examen nacional el martes, dijo Lena Warenmark, una profesora, a la emisora ​​pública sueca SVT.

Mary Pegado, una maestra de 54 años de la escuela, dijo que ella y sus estudiantes corrieron a un lugar seguro después de que alguien irrumpiera en su salón de clases y les dijo que salieran.

“Pienso en mis estudiantes”, dijo Pegado a Reuters. “Muchos de ellos han huido de países donde suceden cosas así y ahora lo viven aquí. Es horrible”, afirmó.

¿Qué sabemos del autor del ataque?

No mucho, por ahora. La Policía dijo que no conocían al atacante, que no estaba relacionado con ninguna banda y que no se creía que actuara por motivos ideológicos.

“Por el momento, la Policía cree que el autor del ataque actuó solo, pero no se descarta que haya más autores relacionados con el incidente”, indicó la Policía el martes. Tampoco se indicó qué tipo de arma utilizó el autor del ataque.

La Policía dijo que el atacante también disparó contra los agentes después de que estos llegaran al campus. En una conferencia de prensa este miércoles, la Policía dijo que cuando encontraron al atacante, éste ya estaba muerto y que al parecer se disparó a sí mismo. El atacante aún no ha sido identificado por las autoridades.

¿Qué tan frecuentes son los tiroteos en Suecia?

Los tiroteos en las escuelas son poco frecuentes, pero Suecia –asociada desde hace tiempo con altos niveles de vida y una sólida red de seguridad social– ha experimentado un aumento de los delitos violentos en los últimos años, impulsado en parte por las guerras entre pandillas.

En 2023, Suecia tuvo la tasa más alta de violencia con armas de fuego per cápita de la Unión Europea, según Reuters. En 2024, al menos 40 personas fueron asesinadas por disparos en el país de solo 10 millones de habitantes, por debajo del pico de 63 personas asesinadas a tiros en 2022.

Aunque Suecia tiene altas tasas de posesión de armas según los estándares de la UE, los suecos tienen que obtener una licencia antes de que se les permita poseer un arma y el país impone estrictas restricciones a la elegibilidad.

El primer ministro Ulf Kristersson pidió una investigación sobre cómo pudo ocurrir el “horrible” crimen del martes.

“Hoy hemos visto una violencia brutal y mortal contra personas completamente inocentes: este es el peor tiroteo masivo en la historia de Suecia”, dijo.