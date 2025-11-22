Más de 300 niños secuestrados en ataque armado contra internado católico en Nigeria: Gobierno ordenó cierre de escuelas

El secuestro masivo se suma a una creciente serie de ataques en escuelas y lugares de culto en el norte y centro de Nigeria, generando alarma nacional.

(EFE) — Un total de 303 estudiantes y 12 profesores fueron secuestrados este viernes tras el violento asalto armado contra la Escuela Secundaria Católica St. Mary’s, ubicada en la comunidad remota de Papiri, en el estado de Níger, al norte de Nigeria, según confirmó este sábado la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN) luego de actualizar el censo interno del establecimiento.

“Tras finalizar el proceso de verificación, el número actualizado de estudiantes secuestrados de la escuela es de 303, mientras que el de profesores se mantiene en 12. Por lo tanto, el total de personas secuestradas asciende a 315”, informó a EFE el obispo Bulus Yohanna, presidente de CAN en Níger.

Horas antes, el presidente de CAN, Joseph Hayab, había entregado una estimación inicial de 215 estudiantes raptados, calificando el hecho como una señal de una “nueva ola de secuestros” que afecta con fuerza a los internados del país. “Los terroristas están perpetrando una nueva ola de secuestros y no debemos ceder ante ellos. Esta locura debe parar”, señaló.

Según la organización, los estudiantes secuestrados son tanto hombres como mujeres y tienen entre 10 y 18 años. El establecimiento es un internado católico privado que ofrece educación y alojamiento a adolescentes de la región.

Gobierno ordena cierre de 41 internados

En respuesta al ataque, el Gobierno de Nigeria ordenó el cierre preventivo de 41 Colegios de la Unidad Federal en estados considerados vulnerables, con el fin de evitar nuevas incursiones armadas.

“A raíz de los recientes problemas de seguridad y la necesidad de prevenir cualquier violación, el Ministro de Educación ha aprobado el cierre inmediato de los colegios”, informó la directora de Educación Secundaria Superior, Binta AbdulKadir.

Entre las zonas afectadas se encuentran los estados de Níger, Kebbi, Plateau y Benue, considerados focos de secuestros y ataques recurrentes.

Nuevo ataque en una semana marcada por la violencia

El secuestro masivo se produjo días después del rapto de 25 niñas en otro internado del estado de Kebbi y del ataque contra feligreses en la Iglesia Apostólica de Cristo en Eruku, donde dos personas fueron asesinadas y al menos 38 devotos —incluido el pastor— fueron secuestrados durante un servicio religioso.

De acuerdo con las autoridades de Níger, “bandidos armados” ingresaron al internado católico alrededor de las 2:00 de la madrugada del viernes, en un operativo que replicó el patrón de ataques recientes en otras regiones del país.

Operativo de rescate

El portavoz de la Policía de Níger, Wasiu Abiodun, confirmó que “unidades tácticas de la Policía, efectivos militares y otros organismos de seguridad se han desplegado en la zona, rastreando el bosque con el fin de rescatar a los estudiantes”.