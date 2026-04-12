Más de 3.300 muertos en Irán desde el inicio de los ataques de EE.UU. e Israel, según informe forense oficial

(CNN) – Al menos 3.375 personas perdieron la vida en Irán desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra el país, según informó la televisión estatal Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), citando a Abbas Masjedi, jefe de la Organización de Medicina Forense de Irán. De los fallecidos, 2.875 eran hombres y 496 mujeres.

El mes pasado, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán declaró que “cientos de civiles iraníes”, entre ellos más de 200 niños, habían muerto desde el inicio del conflicto.

Identificación forense de las víctimas

Las autoridades iraníes continúan con los procesos de identificación. Hasta el momento, los forenses han logrado determinar el sexo de todas las víctimas. La cifra no incluye posibles fallecidos en zonas de difícil acceso o cuyos cuerpos aún no han sido recuperados.

El gobierno iraní no entregó un desglose por edades ni por provincias. La comunidad internacional aún no ha verificado de forma independiente estas cifras. El conflicto, que comenzó el 28 de febrero, mantiene en vilo a la región y ha provocado una crisis humanitaria en desarrollo.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​