Marruecos desaloja a más de 108.000 personas por riesgo de inundaciones tras lluvias torrenciales

Las autoridades ordenaron evacuaciones preventivas en el norte del país, con la provincia de Larache como la más afectada, ante la crecida de ríos y embalses.

(EFE) – Las autoridades marroquíes desalojaron a 108.423 personas en los últimos días de zonas inundables del norte del país, ante el riesgo de crecidas de ríos por lluvias intensas.

La mayoría de las evacuaciones se concentraron en la provincia de Larache, donde 81.709 personas abandonaron sus hogares, especialmente en la localidad de Alcazarquivir, con un 85% de su población evacuada.

Un embalse al borde de su capacidad

El operativo, calificado como preventivo para “proteger vidas y bienes”, incluyó el despliegue del Ejército. El director de Ingeniería del Agua, Salaheddine Dahbi, informó que el embalse de Oued El Makhazine supera el 146% de su capacidad, un nivel histórico que obligó a desfogues controlados. La infraestructura, aunque rebasada, no presenta anomalías.

Las precipitaciones, que continúan este miércoles, generaron un excedente del 32,5% respecto a la media anual. Además de Larache, las evacuaciones afectaron a las provincias de Sidi Kacem, Sidi Slimane y Kenitra, donde miles de residentes fueron trasladados ante el avance de las inundaciones.