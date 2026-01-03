María Corina Machado llama a “tomar el poder” y respalda a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela

La líder opositora afirmó que Nicolás Maduro enfrentará la justicia internacional, llamó a la ciudadanía a organizarse para una transición democrática y reiteró su respaldo a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela.

La dirigente opositora María Corina Machado difundió este viernes, cerca del mediodía, un comunicado público en el que afirmó que Nicolás Maduro enfrentará la justicia internacional y llamó a la ciudadanía a “hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”, en medio de la crisis que atraviesa Venezuela.

En el texto, titulado “Llegó la hora de la libertad”, Machado sostuvo que, ante la negativa de Maduro a aceptar una salida negociada, el Gobierno de Estados Unidos habría actuado para “hacer valer la ley”. Asimismo, planteó que el país entra en una nueva etapa de transición política.

La exdiputada afirmó que la soberanía popular y nacional deben “regir” en Venezuela, y enumeró como objetivos inmediatos liberar a los presos políticos, restablecer el orden institucional y facilitar el retorno de venezolanos en el exterior. ”, señaló en el comunicado.

Machado también reiteró su respaldo a Edmundo González Urrutia, a quien definió como “legítimo Presidente de Venezuela”, y sostuvo que debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional.

En el mensaje, la dirigente opositora llamó a la población dentro del país a mantenerse vigilante, activa y organizada hasta que se concrete lo que denominó una “Transición Democrática”, y pidió a los venezolanos en el exterior movilizar a gobiernos y ciudadanos para apoyar ese proceso.

El comunicado concluye con un llamado a la unidad y a la calma, y con la consigna “Venezuela será libre”. Hasta el momento, no existe confirmación independiente de los escenarios descritos por Machado ni pronunciamientos oficiales del Gobierno venezolano en respuesta a sus declaraciones.