María Corina Machado anuncia su inminente regreso a Venezuela para la “fase definitiva” de la lucha opositora

La Nobel de la Paz 2025, en un mensaje navideño, prometió informar en los próximos días sobre los nuevos pasos para concretar una "victoria" contra el gobierno de Nicolás Maduro.

(EFE) – La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, anunció su pronto regreso a Venezuela para encabezar lo que describió como la “fase definitiva de nuestra lucha”.

En un audio difundido por redes sociales, Machado prometió que en los “próximos días” dará a conocer los “nuevos pasos” necesarios para lograr una victoria, aunque se reservó los detalles por razones de seguridad.

Un premio que “pertenece a todos”

Machado vinculó su lucha con el Premio Nobel de la Paz que recibió este año, un reconocimiento que, según dijo, “pertenece a todos” los venezolanos. La opositora salió del país después de más de 16 meses en la clandestinidad para asistir a la ceremonia en Oslo, con el objetivo de “visibilizar aún más nuestra lucha”.

Su última aparición pública en Venezuela fue el 9 de enero, cuando encabezó una protesta en apoyo a Edmundo González Urrutia, quien reclama la presidencia frente a Nicolás Maduro. Machado aseguró que su lucha continúa por quienes sufren persecución política, hambre y la crisis económica.