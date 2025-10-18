María Corina Machado agradece a Netanyahu por sus “cálidas felicitaciones” por Nobel de la Paz

El primer ministro israelí dijo haber mantenido una llamada con Machado, en la que esta “apreció de gran manera sus decisiones y acciones decisivas durante la guerra”.

(EFE) — Este viernes, la líder opositora de Venezuela María Corina Machado agradeció al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por sus “cálidas felicitaciones” por el Premio Nobel de la Paz 2025 que le fue otorgado a la exdiputada la semana pasada.

“Hoy hablé con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y le agradecí sus cálidas felicitaciones al pueblo de Venezuela por nuestro Premio Nobel de la Paz 2025”, señaló la dirigente del partido Vente Venezuela (VV) en un mensaje publicado en X.

Además, dijo esperar que la implementación del “plan visionario” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contribuya a lograr una “paz justa y duradera” en el Oriente Medio.

“Los venezolanos valoramos profundamente la paz y sabemos que lograrla requiere inmenso coraje, fuerza y ​​claridad moral para oponernos a las fuerzas totalitarias que se nos oponen”, añadió.

Machado indicó que no le sorprende que el Gobierno de Irán, al que consideró “un apoyo clave del régimen de (Nicolás) Maduro en Venezuela, también responde a organizaciones terroristas como Hamás, Hezbolá y los hutíes”.

“Esta alineación subraya la naturaleza global de la lucha entre la libertad y el autoritarismo”, apuntó.

Este viernes, Netanyahu informó haber mantenido una llamada telefónica con Machado, en la que esta “apreció de gran manera sus decisiones y acciones decisivas durante la guerra”, según la oficina del mandatario.

“La Sra. Machado dijo al primer ministro que apreciaba de gran manera sus decisiones y acciones decisivas durante la guerra y los logros de Israel, y celebró el acuerdo para liberar a los rehenes en Gaza”, recoge un comunicado difundido por la oficina del primer ministro.

La oficina del líder israelí aseguró que Machado también apreció la lucha de Netanyahu “contra el eje iraní del mal, que —aseguró— no solo actúa contra Israel sino también contra el pueblo de Venezuela”.

Netanyahu, por su parte, felicitó a Machado por hacerse con el Premio Nobel y halagó sus actos en defensa de la democracia y “expandir el círculo de la paz mundial”.

La ofensiva de Israel en la Franja de Gaza ha matado a unos 68.000 palestinos y ha sido calificada como genocidio por una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, organismos internacionales y dos israelíes.

El Nobel de la Paz de este año fue concedido a Machado en reconocimiento a su trayectoria en la promoción de los valores democráticos y su papel como figura central de la oposición al Ejecutivo de Nicolás Maduro.