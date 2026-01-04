Marco rubio afirma que EE.UU. “no está en guerra con Venezuela” y que esperan que autoridades del régimen “tomen un rumbo distinto al de Maduro”

Rubio abordó lo que fue la operación especial estadounidense que terminó con Nicolás Maduro detenido y extraído de Venezuela. Actualmente, el líder del régimen se encuentra aprehendido en Nueva York a la espera de un juicio en su contra por presuntos delitos ligados a narcotráfico.

“No hay una guerra. O sea, estamos en guerra contra las organizaciones del narcotráfico. No es una guerra contra Venezuela”.

Estas fueron parte de las declaraciones que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, entregó, en una entrevista con la cadena NBC.

En el diálogo, Rubio afirmó que esperan que las autoridades del régimen, hoy liderados por Delcy Rodríguez, adopten un rumbo distinto al de Nicolás Maduro. Y que seguirán “administrando” la política en el país.

“Estamos aplicando las leyes estadounidenses en materia de sanciones petroleras. Hemos sancionado a entidades. Acudimos a los tribunales. Conseguimos una orden judicial. Incautamos esos barcos con petróleo. Y así seguirá. Y seguiremos reservándonos el derecho a atacar los barcos narcotraficantes que traen drogas hacia Estados Unidos y que son operados por organizaciones criminales transnacionales, incluido el Cártel de las Almas. Por supuesto, su líder, el líder de ese cártel, se encuentra ahora bajo custodia estadounidense y enfrenta la justicia estadounidense en el Distrito Sur de Nueva York. Y ese es Nicolás Maduro”.

Sobre el futuro de Venezuela, afirmó que seguirán trabajando para lograr una transición pacífica. Y que serán las nuevas autoridades las que deberán decidir qué rumbo tomar.

“Con Nicolás Maduro, no se pudo llegar a ningún acuerdo. Aunque, por cierto, recibió ofertas muy generosas. Podría haber salido de Venezuela hace apenas una semana y media. Había oportunidades para que él evitara todo esto, porque no es alguien con quien podamos trabajar. Engañó a la administración Biden para que firmara acuerdos absurdos. Se ha forjado una carrera incumpliendo acuerdos y buscando la manera de salvarse ganando tiempo”, señaló.

“Y no lo hicimos, el presidente Trump no iba a caer en esa trampa. Así que ahora hay otras personas a cargo del aparato militar y policial allí. Tendrán que decidir ahora qué rumbo tomar”, agregó el secretario de Estado estadounidense. Para agregar que “esperamos que elijan un rumbo diferente al que eligió Nicolás Maduro. En última instancia, esperamos que esto conduzca a una transición integral en Venezuela: social, política, democrática, etc. Estamos a favor de todo eso.

Rubio aseguró que “en lo que nos centramos ahora son todos los problemas que teníamos durante la época de Maduro. Aún persisten esos problemas y es necesario abordarlos. Vamos a darles a las personas la oportunidad de abordar esos desafíos y problemas. Hasta que no lo resuelvan, seguirán enfrentándose a esta cuarentena petrolera. Seguirán bajo presión de Estados Unidos. Seguiremos atacando a los barcos con drogas si intentan dirigirse hacia Estados Unidos”.

“Seguiremos confiscando las embarcaciones sancionadas por órdenes judiciales. Seguiremos haciéndolo y posiblemente haciendo otras cosas hasta que se aborden los asuntos que necesitamos abordar. Porque, en definitiva, por encima de todo, nos importan las elecciones. Nos importa la democracia. Nos importa todo eso. Pero lo que más nos importa es la seguridad, el bienestar y la prosperidad de Estados Unidos”, cerró.