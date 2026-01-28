Marco Rubio advierte que Estados Unidos podría recurrir a la fuerza si Delcy Rodríguez no coopera con Washington

El secretario de Estado estadounidense señaló ante el Senado que no se descarta el uso de la fuerza si el Gobierno interino venezolano no cumple con los compromisos de cooperación, tras la caída y captura de Nicolás Maduro.

(EFE) – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que la administración del presidente Donald Trump contempla recurrir al uso de la fuerza si la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, no coopera con Washington.

Así lo señalará este miércoles ante el Senado, al exponer la política estadounidense hacia Venezuela tras el operativo del 3 de enero en Caracas.

Según el discurso preparado, Rubio afirmó que Estados Unidos seguirá de cerca el actuar de las autoridades interinas en el marco de un plan gradual para estabilizar el país y recalcó que, si otros mecanismos no funcionan, se considerará el uso de la fuerza para asegurar la cooperación.

No obstante, expresó que espera que esta opción no sea necesaria.

“Supervisaremos de cerca el desempeño de las autoridades interinas a medida que cooperen con nuestro plan por etapas para restablecer la estabilidad en Venezuela. Que no haya duda: como ha declarado el presidente, estamos preparados para usar la fuerza a fin de garantizar la máxima cooperación si otros métodos fracasan”, dijo.

El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que Rodríguez ha manifestado su disposición a colaborar con Estados Unidos, comprometiéndose a abrir el sector energético venezolano a empresas estadounidenses, otorgarles acceso preferente y poner fin al suministro petrolero al régimen cubano.

También mencionó promesas de impulsar la reconciliación nacional con la oposición y los venezolanos en el exterior.

Rubio señaló además que la mandataria interina es consciente del destino de Nicolás Maduro, quien fue capturado junto a su esposa Cilia Flores durante la operación del 3 de enero.

Al respecto, aseguró que dicha acción no constituyó una guerra ni una ocupación, sino una operación judicial en la que fueron detenidos dos presuntos narcotraficantes que serán juzgados en Estados Unidos.

El secretario de Estado reiteró que Maduro no era un jefe de Estado legítimo, argumentando que su reelección en 2024 no fue reconocida por numerosos países tras unos comicios en los que perdió y se negó a entregar el poder de forma pacífica.

La comparecencia se produce luego de que Rodríguez declarara que su Gobierno no acepta órdenes externas, declaraciones que Trump dijo no haber escuchado, reafirmando su buena relación con el Ejecutivo interino.