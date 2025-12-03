Mundo estados unidos

Mapache es encontrado desmayado en el piso del baño tras irrumpir en licorería en Virginia, Estados Unidos

Por CNN Chile

03.12.2025 / 15:14

Según autoridades del condado de Hanover, el animal habría caído desde el techo y consumido alcohol derramado, aunque posteriormente se recuperó sin lesiones y fue liberado tras su evaluación en un refugio.

Autoridades del condado de Hanover, en Virginia, Estados Unidos, investigan un inusual incidente ocurrido durante la madrugada del sábado, cuando un mapache ingresó a una licorería del área de Ashland y provocó diversos daños tras acceder al estante donde se almacenaba whisky escocés.

Personal del establecimiento descubrió el desorden a primera hora de la mañana: varias botellas rotas, una baldosa del techo desprendida y un charco de alcohol en el piso.

Minutos después, localizaron al animal dentro del baño del local, aparentemente desorientado y sin capacidad de moverse, presuntamente debido al consumo de alcohol, consignó la Agencia AP.

Samantha Martin, agente de control de animales del condado, fue la encargada de retirar al mapache del lugar.

Martin señaló que el animal cayó a través del techo y, alterado por la situación, terminó bebiendo del licor derramado. La funcionaria trasladó al mapache al refugio, donde fue evaluado.

La Protección y Refugio de Animales del Condado de Hanover informó posteriormente que el animal se recuperó satisfactoriamente y no presentó lesiones significativas.

Añadió que, tras un periodo de observación y descanso, el mapache fue liberado de forma segura en su entorno natural.

