Vocero de gobierno argentino y supuestos audios de Karina Milei: “Si son verdaderos, estamos ante un escándalo sin precedentes”

Manuel Adorni agregó además que a su juicio la revelación de estos audios responde a una estrategia contra el gobierno de Milei y los candidatos parlamentarios.

El escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad de Argentina fue abordado por el vocero de gobierno Manuel Adorni, luego que se conocieran dos audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario trasandino, Javier Milei.

A través de una publicación en su cuenta de X, el vocero escribió que “si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”.

Junto a ello acusó directamente que “lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación”, buscando afectar a la administración de Milei y en las campañas parlamentarias en curso.

En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei: – Si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada – La difusión de estos audios, a 10 días de la… — Manuel Adorni (@madorni) August 29, 2025

La acusación de Adorni continúa una línea que ha mantenido el Ejecutivo argentino tras conocerse las grabaciones de Diego Spagnuolo, quien fuera el titular de la agencia donde surge toda la polémica al denunciar abiertamente -a través de los audios difundidos- sobornos en el organismo.

Al conocerse los audios la fiscalía ordenó 14 allanamientos en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad; en Suizo Argentina, la farmacéutica que estaría vinculada al caso según Spagnuolo; y domicilios de los involucrados.