Maldivas retira candidatura de Virginia Gamba a la ONU: Bachelet y otros tres candidatos siguen en la carrera

El próximo 20 de abril empezará la ronda de presentación de los candidatos, donde cada uno tendrá tres horas para presentar sus prioridades.

(EFE) – Este jueves, Maldivas retiró la candidatura de la argentina Virginia Gamba a secretaria general de la ONU dos semanas después de proponerla, allanando el camino a otros candidatos como la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, informó este jueves la portavoz de la presidenta de la Asamblea General de la ONU.

Gamba, diplomática argentina nacida en 1954, fue propuesta por Maldivas para participar en las elecciones para sustituir al actual secretario general, António Guterres, cuyo mandato acaba el 1 de enero de 2027.

Tras su retirada, hay cuatro nombres en la terna: el argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, presentado por su país; la expresidenta Michelle Bachelet, nominada por el Gobierno de Gabriel Boric y apoyada por México y Brasil; el expresidente de Senegal Macky Sall, nominado por la República de Burundi; y la actual secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y exvicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan, postulada por su país.

No obstante, todavía pueden sumarse nuevos candidatos.

La retirada de la candidatura de Gamba llega unos días después de que el nuevo gobierno chileno, presidido por José Antonio Kast, anunciara que ya no respalda a Bachelet.

Sin embargo, la carrera de la expresidenta seguirá adelante gracias al apoyo de Brasil y México.

Quien resulte elegido en estas elecciones, que tendrán lugar a finales de este año, sucederá al actual secretario, que pondrá fin a dos mandatos consecutivos de cinco años.

Muy probablemente pasará el testigo a un sucesor latinoamericano, si se cumple la regla no escrita de rotación regional de este cargo, que correspondería a continuación a América Latina.

La presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, pidió en una rueda de prensa hace unas semanas que, además de la diversidad regional, también se tenga en cuenta la diversidad de género, ya que, en sus 80 años de historia, nunca una mujer ha ocupado el puesto de secretaria general.

La semana del 20 de abril empezará la ronda de presentación de los candidatos, en la que cada uno contará con tres horas para detallar sus prioridades.

“Se trata de un proceso muy transparente, muy neutral y justo, en el que todos estos candidatos, y quizá se sumen más, tendrán las mismas posibilidades y oportunidades en este diálogo interactivo de tres horas”, subrayó Baerbock.