Mundo Venezuela

Maduro firma decreto de conmoción externa ante “amenazas” de EE.UU.

Por CNN Chile

29.09.2025 / 17:48

La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que la medida busca fortalecer la defensa y seguridad nacional, en medio del despliegue militar estadounidense cerca de las costas venezolanas.

(EFE) – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó un decreto de conmoción externa ante las que denuncia como “amenazas” de Estados Unidos, informó este lunes la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, en un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en la nación suramericana.

La funcionaria explicó que este decreto “le da poderes especiales al jefe de Estado para actuar en materia de defensa y seguridad” en caso de que EE.UU. “se llegará a atrever a agredir” a Venezuela, cerca de cuyas aguas el país norteamericano mantiene un despliegue militar para, según la Administración de Donald Trump, combatir el narcotráfico, pero que Caracas denuncia como un plan para provocar un “cambio de régimen”.

 

