Madre de una de las víctimas de triple femicidio en Argentina: “Vamos a marchar hasta que me traigan la cabeza del responsable”

Sabrina, mamá de Morena, una de las víctimas del brutal crimen que impacta en Argentina, acusó que se pudo "haber hecho mucho más" por parte de las policías y autoridades para haber evitado este triple femicidio que hoy mantiene una alerta internacional por un sospechoso.

Un triple femicidio ha generado impacto en la sociedad argentina, luego que los restos de las tres jóvenes fueran encontrados y se revelara toda una trama vinculada a narcotráfico que terminó con las torturas que sufrieron previo a ser asesinadas.

Se trata de de Brenda del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Gutiérrez (15), quienes según lo investigado tras las primeras horas del caso habrían caído en una trampa tendida por una organización criminal transnacional, asistiendo a lo que ellas creyeron sería una fiesta.

El crimen además fue transmitida a través de un perfil privado en Instagram, según confirmó el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso. “Esto le pasa al que me roba droga”, habría expresado el propio líder de la banda, conocido como “J” o “Julito”, peruano de 23 años, durante la transmisión.

Este viernes se llevaron a cabo los servicios funerarios de las jóvenes, donde los familiares pudieron referirse al brutal caso frente a los medios de comunicación.

Una de ellas fue la madre de Morena, Sabrina, quien aún conmocionada por lo ocurrido se sumó a las peticiones de justicia y que se investigue a fondo.

“Vamos a marchar todos los días hasta que me traigan la cabeza del responsable”, dijo a la prensa.

Mostrando su insatisfacción con cómo se abordó el caso, Sabrina afirmó que “se podría haber hecho mucho más. Si no, no tendría que estar enterrándolas hoy acá”.

“Es simple, agarras dos perros y empiezas a rastrillar en vez de estar molestando, todo por plata”, criticó la madre de Morena Verri.