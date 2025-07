La detuvieron mientras amamantaba: Veterano estadounidense ruega a Trump por su esposa mexicana que enfrenta deportación

Paola fue arrestada por agentes de inmigración tras asistir a una cita oficial para regularizar su situación. Su esposo cuida solo a sus dos hijos pequeños y pide reunificar a la familia.

En Estados Unidos, una joven madre mexicana fue detenida mientras amamantaba a su hija de tres meses. Su nombre es Paola Clouatre, y desde fines de mayo permanece encerrada en un centro de detención de inmigración en Louisiana, lejos de sus hijos y su esposo, que ahora carga con la crianza solo.

Paola fue arrestada tras asistir, junto a su pareja, a una entrevista para avanzar en su proceso de residencia legal. Ambos sabían que existía una antigua orden de deportación, de la cual se enteraron solo una semana antes. Aun así, decidieron presentarse con la esperanza de que su honestidad fuera valorada. Pero tras la entrevista, cuando ya creían que todo estaba en orden, agentes de ICE la detuvieron en el lobby del edificio.

La orden se habría emitido en 2018, cuando Paola tenía 16 años y vivía con su madre. Nunca fue notificada. Desde su llegada a EE.UU. había vivido en refugios, sin redes, hasta que años más tarde formó una familia con Adrian Clouatre, un veterano del Cuerpo de Marines.

“Mi hijo de dos años pregunta por su mamá todos los días. Solo puedo decirle que volverá pronto”, cuenta su esposo. La situación ha sido especialmente dura para su guagua de tres meses, a quien Paola amamantaba hasta el día en que fue arrestada. Tras insistentes reclamos, logró que le permitieran usar un extractor de leche, aunque cada vez debe botarla. Adrian intenta llevarle a la niña en cada visita, para que no pierdan el vínculo.

El caso ha generado atención porque, pese a tratarse de una familia sin antecedentes y con hijos estadounidenses, el sistema no ofreció alternativas. Presentaron una moción urgente para reabrir el proceso, argumentando que la orden original fue emitida sin que Paola tuviera conocimiento. Mientras tanto, el gobierno mantiene su decisión.

“Ella no ha cometido crímenes. Solo quiere vivir en paz con su familia”, dice Adrian, quien además escribió una carta a la Casa Blanca pidiendo compasión. A la fecha, no ha recibido respuesta.

Revisa la carta completa

Buenas tardes, señor Presidente:

En resumen: ICE ha detenido a mi esposa. Soy un veterano del Cuerpo de Marines. Estábamos en su cita para la green card. Ella tiene una orden de deportación emitida cuando era menor de edad y estaba sin hogar, y ahora está pagando por los pecados de su madre. ICE ha destrozado la familia de un veterano estadounidense, y ese veterano le suplica que indulte a su esposa y le permita continuar su trámite para obtener la green card.

Soy un veterano del Cuerpo de Marines que vive en Baton Rouge, Luisiana. Durante el último año de mi contrato con los Marines (2022), conocí y me enamoré de una mujer maravillosa llamada Lisette Paola Rosas-Campos. Salimos durante dos años y nos casamos. Tenemos dos hermosos hijos, ambos menores de dos años, uno de los cuales —mi hija Lyn, de solo 12 semanas— estaba siendo amamantada.

Fuimos a una entrevista de ajuste de estatus con USCIS el 27 de mayo de este año con la esperanza de asegurarle a mi esposa una green card, pero fue arrestada por agentes de ICE y desde entonces ha estado detenida en el Centro Correccional Richwood, en Monroe, Luisiana.

Cuando mi esposa tenía 14 años, su madre la trajo junto a su hermano al cruce fronterizo de San Ysidro, donde se les permitió entrar al país en espera de una visa de asilo. Su madre no es una buena persona y dejó a mi esposa en situación de calle desde los 15 o 16 años. No han tenido contacto desde entonces. Su madre no se presentó a la audiencia de asilo en 2018 y, por defecto, el juez de inmigración emitió una orden de deportación para toda la familia. Mi esposa vivía en un refugio para personas sin hogar en Indio, California, y no tenía forma de saber que existía una orden de expulsión en su contra. Sabía que su visa estaba vencida, pero en ese momento era una joven sola y sin hogar en un país extranjero.

Cuando la conocí, ya había sido víctima de violencia doméstica por parte de dos exparejas, y había logrado conseguir un lugar donde vivir, pagando mil dólares al mes por un garage adaptado.

Sé que, estrictamente por ley, mi esposa es considerada una inmigrante ilegal. Pero la están obligando a pagar por los errores de su madre y ha sido arrancada inhumanamente de sus dos hijos estadounidenses pequeños y de su esposo, un veterano estadounidense. Estamos casados y hemos seguido los canales legales correspondientes. Nos enteramos de la orden de deportación apenas una semana antes de la entrevista con USCIS y fuimos honestos al respecto, con la esperanza de tener tiempo para resolver la situación.

Espero que tenga la bondad de indultar a mi esposa y permitirle solicitar una green card. Estoy totalmente a favor de expulsar a los verdaderos criminales que amenazan la seguridad de los estadounidenses… pero mi esposa no es uno de ellos. Extraño desesperadamente a mi esposa: es mi mejor amiga y el amor de mi vida. Le ruego, presidente Trump, que reúna a mi familia por respeto a los veteranos de nuestra nación y por compasión hacia una familia estadounidense destrozada por este sistema despiadado de deportaciones.

Atentamente,

Adrian Clouatre

Exanalista de Inteligencia del Cuerpo de Marines de EE.UU